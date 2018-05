Al menos dos heridos tras un tiroteo en una escuela de Indiana

Al menos dos personas resultaron heridas durante un tiroteo en una escuela de Noblesville, Indiana, según fuentes oficiales.

Ambos están en estado crítica y el sospechoso ya está bajo custodia.

There are two victims en route to Methodist from the Noblesville West Middle School Active Shooter



Those families have been notified



Suspect in custody



All students are being taken to the Noblesville High School, parents are asked to pick up there#NoblesvilleWest