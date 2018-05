Su hijo fue al jardín con las uñas pintadas y recibió burlas: "El que la pasa mal es quien piensa diferente"

Una mujer publicó en los últimos días un texto en Facebook sobre un problema que tuvo su hijo en un jardín, luego de que le pintara las uñas con esmalte porque él quería ir así.

"Hace dos días mi hijo me preguntó si los varones se podían pintar las uñas, a lo que le contesté que cualquiera que tenga uñas puede hacerlo, que no es de nenas o nenes, entonces me pidió si se las pintaba y lo hice.

"Ayer fue al jardín así, con dudas de qué le iban a decir, pero después de una charla llegó con seguridad al jardín. Hoy, una hora antes de salir para el jardín, me preguntó si podía sacarse el esmalte de las uñas y volver a pintarse cuando volviera del jardín.

"Le pregunté por qué quería hacer eso, si alguien le había dicho algo: y sí, en una sala de jardín de 4 años se rieron de él y le dijeron que por tener las uñas pintadas era una nena (a lo que Valentín les respondió que tenían que abrir la cabeza porque se les iba a secar el cerebro), pero hoy fue así, con sus uñas como la sociedad quiere porque hay hombres y mujeres con hijos a los cuales los hacen crecer bajo una educación del siglo pasado.

"Y hablo simplemente de abrir la cabeza de los chicos y demostrarles que pueden ser quien quieran ser, que no hay jugetes para nenas o nenes, que nada tiene género a esa edad que pueden crecer libres de la forma en la que ellos elijan, que hubo y hay revoluciones que están cambiando al mundo y ellos pueden ser parte de ello.

"Si no les enseñamos a crecer en libertad lo único que hacemos es crear una mente cerrada más y ya está lleno de esas mentes que nada suman. Yo le enseñó a mi hijo que nada tiene género y que él es libre de decidir sobre su cuerpo y sobre lo que quiere para él, así como también tiene que respetar lo que los demás deciden sobre su cuerpo.

"Hoy me encontré sorprendida con esta situación, elegí apoyar a mi hijo en lo que más cómodo lo hace sentir, pero me hizo pensar mucho: ¿Por qué tuvo que reprimir él su libertad? ¿Por qué el que la pasa mal es quien piensa diferente, el que elige ser libre de todo tipo de estereotipo? Ojalá llegue a las personas que no ven el daño que le hacen a los niños al decirle estupideces como: "Eso es de nena", "los nenes no lloran", "no seas maricón", "eso no es de nena".

"ABRAN SUS CABEZAS. EMPIECEN A GENERAR LIBERTAD Y RESPETO MUTUO EN ESAS PERSONITAS QUE RECIÉN ESTÁN CREANDO SU IDENTIDAD. Un beso de parte de Valentín."

El texto de Melisa Petrone está cerca de los 10.000 compartidos en la red social y tiene miles de comentarios, tanto a favor de su postura como en contra. ¿Vos qué pensás?