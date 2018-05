Las Abuelas de Plaza de Mayo celebraron su nueva candidatura al Premio Nobel de la Paz

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo celebró hoy en el Congreso Nacional la aceptación de su nueva candidatura al premio Nobel de la Paz junto a legisladores nacionales de todos los bloques políticos.

La de este año es la sexta vez que el Comité Noruego del Nobel acepta la nominación de las Abuelas al galardón, al que fueron presentadas por el diputado kirchnerista Daniel Filmus en reconocimiento a "más de cuarenta años de lucha y trabajo en defensa y promoción de los derechos humanos", en especial en la búsqueda de sus nietos y nietas nacidos en cautiverio y apropiados durante el terrorismo de Estado.

La líder de Abuelas, Estela de Carlotto, calificó de "inédito" que haya sido posible congregar a representantes de todas las fuerzas políticas en respaldo a la nominación.

"Es realmente inédito lo que estamos viviendo este día con todas las voces presentes", consideró en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados y que se desarrolló en un ambiente festivo.

Al rememorar los años más difíciles de búsqueda de los seres queridos, Carlotto remarcó que ese grupo de abuelas y madres "lejos de cumplir con el vaticinio de la dictadura, que las llamó locas y dijeron 'son mujeres, ya se van a cansar'", en realidad sacaron "las uñas" y se convirtieron "en leonas para defender a los hijos y nietos".

En otro tramo de su discurso, De Carlotto aseguró que las abuelas todavía tienen el "cerebro fresco para seguir buscando lo que falta" y agregó: "No va a haber una democracia perfecta mientras haya un desaparecido que no se sabe dónde está o un nieto que no sabe quién es".

Filmus, por su parte, aseguró que fue fruto de la "lucha" de Abuelas y de otros organismos que los Derechos Humanos se hayan convertido en un "tema que ha llegado a la democracia para quedarse para siempre".

Su compañero de bancada Horacio Pietragalla, hijo de desaparecidos, ponderó que los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar fueron visibilizados gracias a las abuelas" y agregó que "sin ellas no hubiera sido posible conocer la historia de nuestros padres".

Otro nieto recuperado, Juan Cabandié (FpV) valoró el "ejemplo de lucha" de las abuelas, poniendo el foco en la devolución de la identidad de 127 nietos.

También hija de desaparecidos, Victoria Donda (Libres del Sur) recordó que el trabajo de las Abuelas fue fundamental para que "todo el arco político se haya parado para decirle no al 2x1", que hubiera conmutado la pena de los represores condenados.

Daniel Arroyo (Frente Renovador) tampoco ahorró en elogios hacia el organismo de Derechos Humanos: "Argentina tiene muchos movimientos sociales, muchos líderes políticos pero por encima de todo eso están las Abuelas", destacó.

Por último, Daniel Lipovetsky (PRO) celebró la candidatura de Abuelas y dijo que "es el momento de que finalmente reciban este premio".

El legislador oficialismo ponderó la "gigantesca tarea" del organismo y afirmó que en el país "no se puede cuestionar más el número de desaparecidos" ni pueden existir "fallos para beneficiar a los genocidas".

De la conferencia de prensa también participaron, entre otros, los diputados Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Eduardo "Wado" De Pedro (también hijo de desaparecidos) y Cristina _lvarez Rodríguez por el FpV; Facundo Moyano (Frente Renovador); y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita). (NA)