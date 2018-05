Bochas: En General Cerri hicieron un gualicho

"Tuvimos que hacer un gualicho, porque no podíamos ganar con la ropa nueva. Hacía como 6 partidos que no ganábamos, pero ahora no nos para nadie (risas)", dijo Guillermo Urra, jugador de General Daniel Cerri.

El bochador del conjunto subcampeón del torneo Apertura dijo no creer en la mala suerte, pero el terceto cerrense --lo componen, además, Guillermo Bertolli y Néstor Morán-- empezó a fijarse en cuestiones extradeportivas.

"La verdad que no sabíamos del porqué de esa seguidilla. Pero en bochas estas cosas pasan y uno siempre tiene que encontrar culplables. Esta vez le tocó la ropa, jajaj. Ahora ganamos y recuperamos la confianza. Por suerte recién van 4 fechas del Clausura", señaló Urra.

Los otros resultado de la cuarta fecha del torneo Clausura fueron: Barrio Hospital 15, Kilómetro Cinco 5; Velocidad y Resistencia 15, La Armonía 4; General Cerri 15, Tiro Federal 5; Leandro N. Alem 15, Río de la Plata 8; Talleres 12, 9 de Julio 15 y El Cometa 5, El Puma 15.

Posiciones. 1) 9 de Julio y Barrio Hospital, 4 puntos; 3) Tiro Federal, Velocidad y La Armonía, 3; 6) El Puma, 2; 7) General Cerri, Leandro N. Alem, El Cometa y Kilómetro Cinco, 1 y 11) Río de la Plata y Talleres, 0.