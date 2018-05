Agustín Rossi pasó por Bahía y lanzó: “El presidente miente”

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Con fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri, a quien tildó de mentiroso, el ingeniero Agustín Rossi reconoció en nuestra ciudad su intención de postularse como presidente en las elecciones de 2019.

El diputado nacional por el Frente para la Victoria-PJ, y hombre de confianza de Cristina Fernández de Kirchner, brindó una conferencia de prensa antes de iniciar su gira por la región, donde desde hoy y hasta el domingo visitará Laprida, Lamadrid, Daireaux, Guaminí, Coronel Suárez, Adolfo Alsina, Tornquist, Punta Alta y Monte Hermoso.

“La gente perdió confiabilidad en el Gobierno. Y también está enojada. Y eso es un combo peligroso, que se puede acrecentar con una medida antipopular que tomaría Macri al vetar la Ley de Tarifas”.

Precisamente, sobre la posibilidad que maneja el gobierno de sacar el IVA a las tarifas para hacer una reducción en el costo para los usuarios, Rossi dejó en claro que no le parece la mejor solución.

“La oposición en su conjunto formuló un proyecto de Ley, que se aprobó en Diputados. Esta semana logró tener dictamen de mayoría en el Senado, por lo que espero que en los próximos días se logre la sanción completa. Me extraña que ahora quieran reducir el IVA, que pasaría del 21 al 10,5 por ciento. En Diputados eso no estaba. Porque no queríamos desfinanciar al Estado, sino tener tarifas razonables”.

Y aclaró: “No es una propuesta que congele las tarifas, sino establecer que los aumentos nunca superen los porcentajes de aumento de los salarios, mediante el uso del Coeficiente de Variación Salarial. Lo cual es razonable. No puede ser que la gente tiemble antes de recibir la boleta de luz, gas o agua”.

Ayer, en su visita a nuestra ciudad, Mauricio Macri manifestó su intención de vetar la Ley debido a que, a su entender, el Estado no cuenta con dinero para retrotraerlas al 31 de diciembre de 2017.

“El presidente miente, como lo viene haciendo en varios temas. Por ejemplo, para sostener la corrida bancaria, se gastaron 10 mil millones de dólares. A veces perdemos dimensión de lo que significa esa cifra. Pero lo voy a explicar: nosotros, para nacionalizar YPF, pagamos 5 mil millones a Repsol. O sea que se gastaron dos YPF”.

Y continuó enumerando ejemplos.

“El 100 por ciento del déficit comercial del año pasado, que es el principal problema que tiene Argentina, es de 8.400 millones de dólares. El acuerdo con el Club de París fue de 9.650 millones. Entonces, llegamos a la conclusión de que hay plata para algunas cosas y para otras no”.

Y remarcó: “Y también nos miente cuando dice que ningún país subsidia tarifas. Estados Unidos, Alemania y Australia lo hacen, incluso, en porcentajes mayores”.

Rossi también dejó en claro sus ganas de postularse a presidente, aunque aclaró que por el momento sólo es un deseo.

“Los tiempos de la oposición son más lentos para definir esas cosas. Yo tengo ganas y voluntad. Me siento capaz de dirigir el país, pero hay mucho camino por recorrer. Soy parte del espacio político que lidera Cristina Fernández de Kirchner, por lo que mis decisiones serán consensuadas. No creo tampoco que sea el momento de adelantar una posición. Creo que en julio o agosto serán los meses claves”, manifestó.

A su vez, volvió a cargar contra la gestión de Mauricio Macri, al señalar que el gobierno está a “los bandazos”.

“Mi análisis es que el Gobierno perdió credibilidad y eso le quitó confianza. Y todos sabemos que es muy difícil gobernar sin la confianza del pueblo. Los argentinos, nos piden a los opositores un escenario de confianza. Necesitan un proyecto que les devuelva la confianza. Para la oposición no alcanza con resistir las políticas del macrismo, sino en transmitir una luz de esperanza, de que se puede salir del endeudamiento y el ajuste”.

“Hoy, sin ir más lejos, los jubilados y pensionados están viviendo en carne propia la estafa que significó la derogación de la Ley Previsional, que les quitó cien mil millones de pesos y que se combinó con el recorte de coberturas de medicamentos del PAMI”.

Inmediatamente, Rossi enumeró las recetas que utilizaría en caso de convertirse en Gobierno.

“Hay que tener una política fiscal que incentive la demanda y el consumo interno. Para eso se debe recuperar el poder adquisitivo de la gente; hay que tener una política monetaria que no tenga las tasas altísimas, porque nadie vendrá a invertir al país; también se debe fortalecer la sustitución de importaciones, ya que considero que no se debe importar nada que pueda hacer un argentino aquí”.

“Y también creo que nos debemos preparar para el post macrismo, porque habrá que hacer un gobierno de precisión de relojería para encarrilar nuevamente las cosas. En el 2019 encontraremos una Argentina con un alto nivel de condicionamientos”.