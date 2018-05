Biglia sobre el golpe de "Papu" Gómez: "Esperé las disculpas en el momento, pero ya pasó"

El volante del seleccionado argentino de fútbol Lucas Biglia reconoció hoy que esperó "un pedido de disculpas en el momento" de Alejandro 'Papu' Gómez, quien le produjo un desplazamiento lumbar el 13 de mayo pasado en un partido entre Milan y Atalanta por la Liga de Italia.

"Sabía que era Gómez, no me voy a hacer el boludo. Por eso me levanté enojado y esperé un pedido de disculpas en el momento. Pero ya pasó", sostuvo Biglia en declaraciones con TyC Sports.

"No somos amigos, pero si fuimos compañeros en el seleccionado. Yo hubiese pedido disculpas en el momento, no vía Instagram. Pero somos de generaciones diferentes", agregó.

Y completó: "El enojo del (Kun, Sergio) Agüero lo entiendo. Es un amigo. Pero yo di vuelta la página al instante, me pusieron hielo en la zona, hablé con el fisioterapeuta que estaba en casa y me puse a trabajar para recuperarme", sentenció.

La patada del "Papu" Gómez fue noticia, ya que Biglia sufrió la fractura de dos vértebras en la misma zona el 21 de abril pasado en un encuentro entre Milan y Benevento.

Biglia, por último, dijo que el objetivo es llegar "de la mejor manera" al Mundial Rusia 2018 y aclaró que nunca dudó en que iba a jugar la Copa del Mundo.