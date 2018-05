"Sé que me vas a traicionar", el polémico audio que Rial le envió a su hija Morena

El conductor Jorge Rial hace varios días está envuelto en una polémica con su hija y ayer se dio a conocer un audio que el periodista le envió a Morena en donde le dice "¿Vos te creés que ese pibe está con vos porque te quiere?", refiriéndose al actual novio de la joven de 19 años.

"Solo le interesan sus gatos", agregó Rial en el audio de WhatsApp donde la agrede y la amenaza con ir a golpear a su novio, el futbolista Facundo Ambrosioni.

Hace una semana Morena empezó a contar cosas sobre su papá y aseguró que no es el mismo que aparece en televisión. Dijo que pretende dar una imagen de buen padre pero en la vida real no les dedica tiempo ni a ella ni a su hermana Rocío.

También apuntó contra las parejas de Rial, Agustina Kämpfer y Romina Pereiro, a quienes llamó "trepadoras".

"¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudiás, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda (Córdoba) con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros".

"Y te lo estoy grabando para que después uses esto. Porque lo vas a hacer porque sé que me vas a traicionar. Vos por guita sí lo vas a hacer. Voy para allá ya, voy a cagar a trompadas a tu novio. No, no lo voy a cagar a trompadas yo, no me voy a ensuciar con ese muchacho. La con... de su madre a todos, harto me tienen".

Rompió el silencio

Rial habló en su cuenta de Twitter sobre el contenido del audio que le habría enviado a Morena en donde acusa a la familia del novio de su hija y aclara sus dichos.

Solo aclarar. Cuando hablo de los cordobeses lo hago del entorno de mi hija. Algunos detenidos por graves delitos y muy cercanos a Morena. Integrantes de una red delictiva muy poderosa y peligrosa que está detrás de esta extorsion. Todo lo demás era un padre angustiado. Disculpas — JORGE RIAL (@rialjorge) 24 de mayo de 2018

Soy víctima de la peor de las extorsiones. Con gente que amo. Por eso guardo silencio. Tengo todas las pruebas. Pero es la justicia la que deberá actuar. Cualquier cosa que haya dicho fueron palabras de un padre desesperado por rescatar a su hija de un entorno delictivo. — JORGE RIAL (@rialjorge) 24 de mayo de 2018

En la Revista Pronto se publicó que Morena utilizó sus ahorros para ponerle un abogado a su suegro, Norberto Fabián Ambrosioni, que tiene una causa judicial por formar parte presuntamente de una mafia que operaba en remates judiciales en Córdoba.

Norberto se encuentra imputado por asociación ilícita, entorpecimiento funcional y coacción, ya que formaba parte de La Trenza, un grupo al que se le atribuye monopolizar los remates judiciales a partir de presiones y amenazas a los oferentes y martilleros, y que terminó con la detención de más de 21 personas. (TN y La Nueva.)