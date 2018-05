Trump canceló la reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le comunicó hoy a través de una carta al líder norcoreano, Kim Jong-un, que decidió cancelar la cumbre prevista entre ambos ante la "abierta hostilidad" mostrada recientemente por el régimen comunista, informó hoy la Casa Blanca.

Trump aludió a que el "tremendo enojo y abierta hostilidad" expresada por Pyongyang en declaraciones recientes lo llevaron a concluir que era "inapropiado, en este momento, celebrar este encuentro largamente planeado".

La vicecanciller norcoreana, Choe Son-hui, en un artículo publicado hoy en la agencia estatal KCNA, había acusado directamente al vicepresidente, Mike Pence, de hacer declaraciones "desenfrenadas e insolentes como que Corea del Norte podría terminar como Libia" y reclamó a la Casa Blanca para salvar la cumbre poner fin a los "actos ilícitos e indignantes" .

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1