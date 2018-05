Video: el enojo de Casero con los artistas que convocaron a la marcha contra el FMI

El actor Alfredo Casero hizo este martes una transmisión en vivo desde la habitación de un sanatorio a través de su cuenta de Twitter para enviarle un mensaje a los actores que convocaron, a través de la Asociación Argentina de Actores, a un acto para el 25 de Mayo bajo el lema "La patria está en peligro".

"Hola, mi nombre es Alfredo Casero y realmente creo que si estamos en peligro por el FMI… por cualquier cosa estamos en peligro y sobrevivimos a los peligros. Lo que se hace muy duro es tratar de sobrevivir a esta forma constante de traba y constante de malograr lo poco que se puede hacer", dijo el actor al comienzo del video.

Y continuó de la siguiente manera:

Lo de los metrodelegados no me importa nada porque se sabe de qué manera se manejan estas personas. No tenemos posibilidades de ser diferentes ni de cambiar absolutamente nada.

Es una pena que muchos de los actores salgan a decir que la Argentina está en peligro poniendo caritas para que veamos que todavía no se les caen los mofletes. Actores que prácticamente no los conozco y que nunca más me voy a olvidar porque fueron los que señalaron con el dedo a muchos otros actores que no eran K en un momento donde no se podía hablar.

No me importa, cuando las cosas estuvieron mal, muchos de ustedes se la tomaron a Europa, donde la mayoría de los que están son de izquierda o hay que ser de izquierda y pobre para ser admitido. Yo no hablo de los impresentables como Víctor Hugo Morales.Sí es verdad, estamos en peligro, pero no por el FMI, porque deberían devolver el dinero que robaron.

Tenemos una Justicia lenta, de a poco estamos recuperando la posibilidad de meter presos a los que hayan robado y a los que les rompan las pelotas a la gente que labura.

Y les mandó un mensaje a los que el próximo 25 de mayo se autoconvocaron a cantar el himno en la Plaza de Mayo: "Canten otra cosa, canten la marcha peronista o la internacional, pero háganme el favor, respeten al pueblo por la manera de pensar porque ustedes pueden decir cualquier cosa, hablar barbaridades por televisión, comprar canales de televisión que nunca soltaron, darles de comer a los mismos que hablan pelotudeces constantemente y que ya sabemos quiénes son, que nosotros del otro lado vamos a seguir pagando los platos rotos y haciendo fuerza suficiente para tomarnos el tiempo apoyando a un gobierno, dos gobiernos o los que hagan falta para que ustedes no estén más.

Cómo está

En otro tuit, el actor llevó tranquilidad a sus seguidores por su actual estado de salud: "No se preocupen…solo es una rutina…no se alegren…solo es una rutina". (Infobae y La Nueva.)