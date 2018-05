Hora y datos: Guido Pella enfrenta al jugador que buscó novia en un reality

El bahiense Guido Pella se presenta por la mañana ante el estadounidense Sam Querrey, en los octavos de final del ATP 250 de Ginebra.

El rival del zurdo, 81º en el ranking mundial, y Querrey, 13º del mundo y máximo preclasificado del certamen, se medirán alrededor de las 9.

Será el tercer choque entre ambos (ganaron uno cada uno). Este año Pella venció a Querrey en la segunda ronda del Houston.

La potencia del tenista estadounidense es muy conocida en el circuito ATP, característica que es respaldada por algunos récords históricos que posee. Por caso, metió 10 aces consecutivos en 2007, o en 2017 sumó 55 golpes ganadores y sólo 8 errores no forzados durante un partido del US Open.

Lake Event with @SamQuerrey and @DavidFerrer87. Geneva, a magic tennis place. Welcome. pic.twitter.com/57TBOrEVEi