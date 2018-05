Quién es "Mona", la moza que atendió a Macri y recibió $ 15 de propina

— Hemos tenido muchas visitas, pero esta fue bastante inesperada.

Así describió Mónica Pallares, la moza del Café Histórico, el momento que vivió hoy cuando el presidente Mauricio Macri visitó el lugar que atiende hace casi cuatro años.

"Me sorprendió porque yo no tenía ni idea. Primero estuvo en el Museo Histórico, y yo no estaba ni enterada que él estaba del otro lado", le dijo a La Nueva..

Mona tiene 30 años, es de General Conesa, Río Negro, y hace ya más de 11 años que trabaja en lo que más le gusta: la gastronomía.

"Lo que más me gusta de Bahía es el lugar donde trabajo, por la calidez de los clientes que atiendo a diario y porque amo hacer lo que me gusta, que es trabajar en la gastronomía."

Esta mañana Macri llegó hasta la esquina de Colón e Italia junto al intendente Héctor Gay antes de dirigirse a Corti para inaugurar un parque eólico y compartió una charla con Juan Carlos, el dueño del Café Histórico.

"Macri se tomó un té de tilo y [Héctor] Gay y Juan Carlos un café. Gastaron $ 135 y pagó con $ 150, porque no quiso de ninguna manera que lo invitaran, lo pagó él."

Mona no tomó dimensión de lo que estaba viviendo. Tal es así que en un principio, mientras Macri recorría el Museo Histórico, una persona se acercó para decirle que seguramente el Presidente se iba a sentar a tomar una café y ella no le creyó: "Me sorprendió porque yo no tenía ni idea", confesó.

Y agregó: "En ningún momento caí que estuvo ahí, fue como atender a una persona más. Me pareció muy humilde".

El país y la política

Mona confesó que no está muy atenta a la política ni la entiende: "Yo de política no entiendo nada y realmente no le doy mucha bola a eso, porque igualmente tengo que trabajar", dijo.

En cuanto a la situación del país, manifestó: "Está todo cada vez peor, pero bueno, quiero creer que se solucionará".

"La quiero como si fuese mi hija"

Norma Ruíz, quien tiene a cargo la concesión del Café Histórico, definió a Mona como una "excelente empleada", "súper responsable" y "un excelente ser humano".

"Muchas veces tengo mensajes de clientes para felicitarme por la atención, y yo creo que hoy cualquier negocio gana con una buena atención al cliente. Cuando a vos te gusta el trabajo que haces, le pones todas las ganas", le contó a La Nueva. la mujer que considera a Mona como una hija.