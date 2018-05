Cristiano Ronaldo: "Tengo una edad biológica de 23 años"

Cristiano Ronaldo, delantero de Real Madrid, no tiene planes de bajar la intensidad y dijo que se siente una década más joven que los 33 años que marca el almanaque, mientras se prepara para la final de la UEFA Champions League ante Liverpool de este sábado, cuando buscará ganar el torneo por quinta vez. "En este momento tengo una edad biológica de 23 años", dijo el portugués en una entrevista con el programa de TV español El Chiringuito.

"Todavía me queda mucho tiempo, puedo seguir jugando hasta que tenga 41 años. Me siento bien, feliz, no me puedo quejar. Jugaremos otra final el sábado y los aficionados apoyan a Cristiano", agregó CR7.

Ronaldo es el máximo goleador de la Champions por sexto año consecutivo, con 15 tantos en 12 partidos esta temporada. Y si le anota a Liverpool en Kiev, se convertirá en el primer jugador en marcar al menos un gol en cuatro finales del certamen.

Además, el ex Manchester United no pareció entusiasmado con las especulaciones en la prensa que apuntan a un posible fichaje de Neymar por parte de Real Madrid, y dio su respaldo a sus actuales compañeros en el "Merengue".

"Llevo aquí 8 años y la gente siempre dice que vienen 50 jugadores, pero al final nadie viene. En septiembre la gente piensa que vendrán muchos jugadores, pero los que nos llevan a la final siempre son los mismos. Los mejores jugadores ya están en el Madrid. Bale, Benzema, (Lucas) Vázquez, (Marco) Asensio, todos están aquí", concluyó Cristiano Ronaldo. (Reuters)