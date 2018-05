"Las tarifas representan lo que vale la energía, no puedo hacer magia" y otras frases de Macri en Bahía

El presidente Mauricio Macri inauguró hoy un parque eólico en Bahía Blanca y afirmó: "Las tarifas representan lo que vale la energía, no puedo hacer magia".

Fue en la inauguración del parque eólico Corti, un complejo con 29 molinos (aerogeneradores) que tendrá la capacidad para generar una energía equivalente a la de todo el consumo domiciliario de la ciudad y a la del doble de la que requiere el Polo Petroquímico.

"Poner estas torres, armarlas y operarlas, cuesta. Ahí no puedo hacer ninguna magia. Las tarifas representan lo que vale hacer la energía. Desde el primer día les dije que iba a decir la verdad y que magia no hacía y por eso estamos recomponiendo las tarifas", sostuvo en un discurso que duró poco más de 10 minutos.

Y agregó: "Generamos energía y trabajo para el futuro y el presente porque con estos parques se generó trabajo de calidad. Una empresa danesa se instaló en el país para hacer aerogeneradores que serán industria nacional. Eso mueve a un montón de pymes que finalmente podrán exportar al mundo".

"La energía es necesaria para el crecimiento de nuestro país y para el funcionamiento de la vida diaria de todos nosotros", dijo.

Otras frases destacadas de Macri:

* "Necesito que los argentinos sigan firmes y convencidos de que estamos en el camino correcto. Y que me ayuden a que todos los dirigentes entendamos que tenemos que ser responsables en las cosas que proponemos. No podemos proponer leyes que mágicamente retrotraen tarifas a un origen sin decir de dónde sale ese dinero, que no lo tenemos".

* "Podemos crecer 20 años pero para eso tenemos que sacar esa mochila y ese peso que tiene cada trabajador cuando se levanta a la mañana que es un Estado que gasta más de lo que tiene y que no se puede aguantar más. Por eso nos tenemos que sentar todos con la verdad sobre la mesa".

* "Hay que acabar con todos los privilegios que se esconden detrás de un presupuesto nacional".

* "Si nos conectamos, más cosas podemos hacer. Miles de argentinos perdieron la vida por falta de infraestructura. Los camiones hacen imposible circular por las rutas. Es una mala política que no invirtió en infraestructura".