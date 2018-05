Investigan a una docente por "abandono de persona" a un nene de 9 años

Las autoridades de la Escuela Normal de Jujuy investigan a una maestra denunciada "por abuso de autoridad" luego que dejara sentado solo y orinado dentro del aula a un alumno de 9 años al que no había dejado ir al baño.

Los directivos del establecimiento afirman que se enteraron de la situación por el padre del menor que llegó a la escuela para acercarle una merienda al niño.

La vicedirectora, Elina Vargas, confirmó a TodoJujuy.com que ya iniciaron las investigaciones y subrayó que "necesitamos tener la palabra de todos los actores institucionales y por esta vía definir la situación, que lo hará la superioridad".

La directiva aseveró que el hecho "fue un impacto y los sorprendió", porque la institución protege los derechos del niño: "Ellos son nuestro fin único y último, para los docentes y el personal de servicio. La misión es educar y proteger", subrayó.

Vargas dijo que quieren conocer todas las versiones, entre ellas de la familia, pero destacó que la intención es "resguardar al niño y conocer la responsabilidad del docente", aunque prefirió no detallar la identidad de la persona acusada.

Todo se inició cuando Fernando Galván, pasó por la Escuela Normal para comprarle la merienda para la tarde a su hijo.

Cuando el hombre arribó a la institución escolar, una de las compañeritas de 4º D le dijo que su hijo estaba solo en el aula, llorando y con fiebre.

"Cuando fui lo encontré solo, sentado en la silla llorando desconsoladamente con fiebre y con la ropa mojada. No se quería levantar de la silla. La docente de la hora que iniciaba, Inglés, me ayudó a convencerlo para que se levante y llevarlo a casa, ahí me di cuenta que estaba todo orinado", relató.

El niño había pedido ir al baño, pero no obtuvo la autorización de la docente de matemáticas.

Galván detalló que por un cuadro gripal su hijo estaba tomando tres remedios, "por eso es que levanto fiebre con rapidez".

El menor, pasó más de 40 minutos por la traumática situación, y la docente se retiró sin hacer ni decirle nada al niño.

"Lo dejó llorando así en el aula, no dio parte ni a la portera, ni a otros docentes, ni a los directivos. Cuando fui a reclamar por la situación al Director, dijo que se estaba enterando por mí".

Finalmente, el padre dijo que en ningún momento lo llamaron desde la escuela y que llegó al lugar por casualidad, lo que le generó mucha indignación por eso es que se animó a realizar la denuncia policial por "abandono de persona". (NA)