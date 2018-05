Destacan a una docente de la UNS entre 10 jóvenes científicos de todo el mundo

La revista Intelligent Systems destacó a la doctora Vanina Martínez como uno de los 10 investigadores a observar en 2018 en el campo de la Inteligencia Artificial, informó hoy la Universidad Nacional del Sur (UNS) en su sitio web.

Indicaron que Martínez es investigadora del Conicet y docente en la UNS y que el grupo elegido, según la publicación del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (conocido como IEEE, por sus siglas en inglés), "está formado por 10 jóvenes estrellas que han demostrado logros excepcionales en inteligencia artificial".

"Yo no pensaba dedicarme a la Inteligencia Artificial, sino que quería dedicarme a la programación en alguna empresa de software, hasta que me involucré un poco en la docencia como ayudante, y uno de mis profesores me invitó a un workshop. Ahí descubrí lo que era la investigación y que eso era para mí", contó Martínez a AM 1240 Radio Universidad.

"Primero me di cuenta de que quiero resolver problemas, ayudar al mundo de alguna manera relacionada con la computación, y uno de los grupos más fuertes en el Departamento de Ciencias de Computación de la UNS es el de inteligencia artificial. Luego definí esa área de investigación en mi doctorado", agregó.

Los otros reconocidos este año son tres investigadores de la Universidad de Nanyang, uno de la Universidad de Nanjin y otro de la de Singapur (China), uno de la Universidad Bar Ilan (Israel), otro de la Universidad de Columbia, una de la Universidad de Baltimore y otro de la Universidad Tecnológica de Virginia (Estados Unidos).

Señalaron además que este reconocimiento ya lo había alcanzado en 2016 el doctor Gerardo Simari, otro docente de la UNS.