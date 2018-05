Piden investigar a Carrió por no haber denunciado que quisieron coimearla

La diputada nacional Elisa Carrió fue denunciada hoy por no haber acusado ante la Justicia a quienes, desde distintos laboratorios, le habrían ofrecido coimas, según confesó la legisladora anoche en un programa televisivo y a través de su cuenta en la red social Twitter.

La denuncia fue formulada verbalmente por el abogado Leonardo Martínez Herrero ante la Cámara Federal porteña, donde acusó a la cofundadora de Cambiemos de haber cometido los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, cohecho (coimas) y cohecho pasivo.

"Hay muchos que no rechazaron el dinero de los laboratorios. A mí en una oportunidad me ofrecieron 500 mil pesos y obvio dije que no", aseguró la diputada en su cuenta de Twitter cuando salió en defensa del vicejefe de Gabinete y fundador de Farmacity, Mario Quintana.

Hay muchos que no rechazaron el dinero de los laboratorios. A mi en una oportunidad me ofrecieron 500 mil pesos y obvio dije que no. Cuando Illia quiso cambiar las cosas lo voltearon en el 1966.



Ahora los laboratorios hicieron lobby contra Quintana. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 22 de mayo de 2018

El domingo pasado, el periodista Jorge Lanata presentó en su programa Periodismo para Todos un informe en el que denunció "conflicto de intereses" en el vínculo entre el funcionario y Farmacity, una cadena de farmacias que brega por participar en la provincia de Buenos Aires.

El informe señaló que, si bien Quintana tiene el 3 por ciento de las acciones en Farmacity, conserva poder de decisión en esa compañía.

La denuncia de Martínez Herrero cayó, por sorteo, en el juzgado a cargo del magistrado Daniel Rafecas, quien una vez que la reciba deberá correr vista al fiscal Gerardo Pollicita.

Martínez Herrero es el mismo abogado que había denunciado a la vicepresidenta Gabriela Michetti por no tener declarado el dinero que le robaron de su casa el día que Cambiemos ganó las elecciones de 2015, por la que finalmente fue sobreseída. (Télam)