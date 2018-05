El descargo de la mujer que atropelló y mató a un motochorro: "Fue un trágico accidente"

Cecilia Rivas, la mujer que persiguió, atropelló y mató a un motochorro luego de que le robe el celular en Balvanera, Buenos Aires, se descargó a través de las redes sociales y aseguró que se trató de "un trágico accidente".

"Gracias a todos los que se preocuparon y ocuparon de mí. Ya estoy en casa. Fue un trágico accidente! Necesito paz y descansar", compartió en Instagram.

La vedette y bailarina de 32 años conducía un Peugeot 207 acompañada por Roxana Susterman, de 39, cuando un delincuente, acompañado por otro, le quitó el celular y escapó.

Rivas lo persiguió hasta que en un momento la moto perdió el equilibrio, chocó contra otro auto estacionado, cayó y ambos ladrones fueron atropellados por la mujer.

"Los que vieron por los medios, aclaro que no fueron así los hechos. No voy a ir a programas a dar notas de lo sucedido por el momento. Hasta que mi letrado lo disponga", aseguró la mujer, que no fue detenida pero será investigada por homicidio culposo.

El delincuente fallecido fue identificado como Oscar Oronona, de 44 años. Mientras tanto, su cómplice, Julián Cardozo, resultó herido y fue trasladado al hospital. (TN y La Nueva.)