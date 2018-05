Meza, sorprendido: "Debuté en el 2013 y ya se me viene un Mundial"

El volante ofensivo de Independiente Maximiliano Meza, convocado por el entrenador del seleccionado argentino de fútbol Jorge Sampaoli para disputar el Mundial de Rusia, destacó lo rápido que le llegó la oportunidad de vivir una Copa del Mundo.

"Debuté en 2013 y en cinco años de carrera ya se me viene un mundial, por eso estar fuerte de la cabeza es una de las virtudes que intento tener. Se da todo muy rápido pero voy a dar todo de mí para que salga de la mejor manera" sostuvo el correntino, de 26 años, en conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino en Villa Domínico, acompañado del entrenador Ariel Holan.

"En el fútbol pocas veces se viven cosas lindas y son más los momentos feos. Yo por suerte viví momentos hermosos y únicos, debuté en Gimnasia [La Plata], llegué a un club grande, ganamos la Sudamericana y voy a jugar un Mundial. Todo un sueño", manifestó el futbolista que debutó en Primera con el "Lobo" platense.

Pedro Troglio fue quien le dio la chance en el conjunto de La Plata y luego Meza arribó a Independiente en 2016, con Gabriel Milito como entrenador, ante la lesión del delantero santafesino Leandro Fernández.

Si bien le costó la adaptación fue una de las figuras del equipo que se consagró ante Flamengo de Brasil, en el Maracaná.

En cuanto a cómo vivió las horas previas a la oficialización de su citación confió: "Cuando me dieron la noticia no lo podía creer, me habían llamado confirmando mi convocatoria pero hasta que no salió la lista no lo creía".

Y consultado respecto de cómo maneja la situación, sostuvo: "Ahora es todo felicidad. Trato de disfrutar y que no sea un peso pero voy a tratar de defender a mí país de la mejor manera".

Por otro lado, el conjunto de Avellaneda se jugará el jueves, como local, ante Deportivo Lara de Venezuela, el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, situación que no logra desde 1995, y Meza, uno de los puntos altos del equipo, dejó en claro que ese también es su objetivo.

"Tengo muchos objetivos a corto plazo y uno de ellos es que Independiente se clasifique a los octavos de final de la Copa Libertadores, primero eso, luego el futuro", cerró. (Télam)