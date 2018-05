Intentaron robarle y ahuyentó al ladrón: “Estaré más atento pero tengo que seguir laburando”

El dueño de un local que ahuyentó anoche a un ladrón que intentó robarle bebidas dijo que mucho no se puede hacer pero estará más atento.

“No se puede hacer mucho. Estaré más atento pero tengo que seguir laburando”, le dijo a La Nueva. Walter Sendra (55 años).

Es la primera vez que pasa por una situación así y contó que lo único que quería hacer era sacarlo del negocio.

“La primera vez que vino con el afán de que saliera me quedó debiendo 20 pesos y le dije que se vaya pero a la media hora volvió, queria más y no me queria pagar”, detalló.

Walter explicó que los limpiavidrios vienen siempre y nunca tuvo problemas. “El que vino anoche no lo habíamos visto”, señaló.

El dueño del local confirmó que fue uno solo el que entró y que otro lo esperaba afuera.

“Nunca necesité ni portero ni reja pero ahora voy a tener que activar la traba de la puerta”, cerró.

Por el hecho, hay dos hombres detenidos.