Así serán las reformas que le cambiarán la cara al aeropuerto de nuestra ciudad

Por Mario Minervino / mminervino@lanueva,com

Con la mirada puesta en 2028 y con un volumen de pasajeros estimado para ese año en 900 mil usuarios, la municipalidad elevó a consideración del Organismo Regulador de los Servicios Aeroportuarios (ORSNA) el proyecto de mejora y ampliación el aeropuerto bahiense, obra que será financiada por Aeropuertos Bahía Blanca, la empresa que desde 2008 y hasta el 2033, tiene concesionada la terminal aérea.

La propuesta coincide --salvo ajustes menores-- con el anticipado por este diario hace dos meses, a partir del proyecto elaborado por el concesionario puso a consideración del Departamento Ejecutivo municipal.

La adecuación presenta una modificación de la planta baja, con el desplazamiento del actual área asignada al local gastronómico que, se considera, hoy complica la circulación de los pasajeros. El mismo ocupará un nuevo local, completamente vidriado y orientado hacia el frente.

En ese mismo nivel se construirá un nuevo grupo de sanitarios y se ampliará la zona de check in, considerada hoy insuficiente. Se modificará de manera completa la estética del lugar, con cambio de pisos, revestimientos y nuevo mobiliario.

Funcional

Atento a que en los próximos diez años el aeropuerto duplicará la cantidad de pasajeros, el proyecto contempla incorporar un segundo núcleo y puente de embarque, con su correspondiente manga telescópica, un corredor de arribos y partidas y una sala de embarque.

También duplicará la superficie de la sala de retiro de equipajes y se colocará una nueva cinta, mejorando el manejo de valijas y mejorando la circulación de pasajeros.

En el lado de las pistas se reconfigurarán las posiciones de estacionamiento de las naves y la calle de servicio debajo de los puentes.

Detalles

Las principales ampliaciones y remodelaciones de la terminal se enumeran a continuación:

--Planta baja: Ampliación y reforma de la sala de retiro de equipajes; nuevas posiciones de check in con sistema CUTE; nuevos self check in, reforma de baños existentes, nueva gastronomía con terraza verde. Nuevos revestimientos en pisos, cielorrasos y muros; nuevos mobiliarios y equipamientos.

--Planta Alta: Refuncionalización de la sala de embarque existente, con baños nuevos; nueva gastronomía; reubicación y remodelación de la sala Vip; nueva sala de embarque; nuevo corredor estéril de arribos y partidas y nuevo núcleo vertical.

--Nuevo núcleo de embarque con escalera pedestre, ascensor y manga telescópica; nuevo núcleo vertical de arribos con escalera pedestre y un ascensor. Ampliación de área de check in, con aumento de la cantidad de posiciones, de 10 a 14 mostradores, incorporando 10 nuevos puestos de self check in.

--Reubicación de la antecámara de acceso.

--Nuevos locales comerciales.

--Cambio de cielorrasos, solados y revestimientos en áreas intervenidas, solados de granito en áreas transitadas, porcelanato en oficinas y alfombras de alto tránsito en antecámaras.

--En cuanto a los aspectos constructivos, se completará un 80 % aproximadamente de la doble altura existente con losa de hormigón y columnas del mismo material. Se reforzará la estructura del cuerpo de oficinas, cuyos elementos estructurales actualmente son de hormigón armado.

--Se nivelará la diferencia de pisos terminados existente entre la actual sala de embarque y el primer piso de oficinas del cuerpo posterior con una rampa apta para discapacitados. Las dos salas de embarque quedarán completamente integradas con el pasillo y las áreas intermedias.

--Se prevé conservar la cubierta existente en toda la terminal, sólo se ampliará el semicubierto para el nuevo carrusel.

--El nuevo núcleo de plataforma se resolverá con estructura de hormigón armado y mampostería, similar al existente y el nuevo puente será metálico.

El presente

Hoy Bahía Blanca tiene llegada directa a nueve destinos, con 18 vuelos diarios. Al solitario recorrido hasta Aeroparque de 2008 se sumaron Ezeiza, Mar del Plata, Trelew, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Neuquén, Bariloche (comienza en julio) y Córdoba.

Si bien cada uno tiene su importancia, sin dudas Córdoba ha sido una de las incorporaciones más destacadas.

El jueves 31 de este mes comenzará a operar Flybondi, la primera línea de bajo costo (Low Cost) en operar en el país, con base en el Aeropuerto El Palomar, cubriendo la ruta a Buenos Aires.

LASA iniciará vuelos en agosto, con centro operativo en el Aeropuerto Internacional de Neuquén. Es la compañía que permitirá a los bahienses llegar hasta Puerto Montt, en Chile, con escala intermedia en Bariloche.

Antes de terminar el año podría entrar en operaciones Polar Líneas Aéreas, también Low Cost, que pretende usar el aeropuerto de La Plata. Sumaría ofertas para viajar desde Bahía Blanca a la Patagonia (varias escalas) y Mar del Plata.

En las audiencias públicas realizadas el año pasado, siete empresas presentaron sus propuestas de cubrir 471 rutas.

De confirmarse el resto de las solicitudes, Bahía Blanca sumaría vuelos a Puerto Madryn, Temuco (en Chile), Villa Gesell, Santa Rosa, Viedma y Rosario.

La evolución

En los últimos cinco años la cantidad de pasajeros del aeropuerto bahiense creció un 55,95%, pasando de 283.927, en 2003, a 442.185 en 2017.

Curiosamente, la cantidad de aviones (arribos y salidas) no tuvo un crecimiento tan importante, pasando de 6408 a 7271, es decir un crecimiento del 13,47%.

Dos datos

Diez años lleva la municipalidad sin resolver la concesión de la playa de estacionamiento del aeropuerto.

Luego de desistir el actual concesionario de asumir esa explotación, fueron fallidos los varios intentos licitatorios.

En 2008 se especulaba percibir por su uso un canon mensual de 16 mil pesos, que serviría para afrontar el 50% de la renta mensual que la Armada Argentina cobra por el uso de las tierras que ocupa el aeropuerto.

Hoy ese alquiler es de 121 mil pesos, siempre a cargo del municipio. Por estas horas, la comuna prepara el pliego para una nueva convocatoria de privados.