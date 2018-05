"Cumplí otros sueños, pero en el arbitraje es el más importante"

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Grandes equipos, campeonatos emocionantes, futbolistas que atravesaron todas las fronteras, distintos títulos nacionales, los torneos "Beccar Varela", dirigentes que dieron la vida, jugadores ejemplares en diferentes sitios del mundo y un nivel deportivo que la categorizó hace ya unas cuantas décadas.

¡Que se yo! La historia de la Liga del Sur se forjó en base a innumerables hitos legendarios y por grandes acontecimientos significativos. Pero en sus 110 años de existencia (los cumplirá el próximo 18 de junio) le faltaba algo: el debut de una mujer como árbitro principal en un partido de Primera división.

Antonella Tacchetti, a sus 27 años, cumplió el sueño que hasta ayer era sólo una cuestión de hombres.

Ella, y nada más que ella, fue el centro de la escena. Desde que arrancó hasta que terminó el cotejo.

De parte de la CD de La Armonía recibió una plaqueta (con la leyenda: "el mayor de los éxitos a Antonella Tacchetti como árbitro en su primer encuentro oficial en la Liga del Sur") y una camiseta autografiada; y por el lado de Comercial, el presidente Hugo Andreanelli, le entregó un ramo de flores naturales con los colores verdiamarillos.

La Nueva. también le hizo un regalo. Esta vez, el comentario del match no lo hice yo. Le tocó a ella...

"Fue un partido intenso y fraccionado. La Armonía jugó mejor en el primer tiempo y Comercial en el segundo. Y el empate fue el mejor resultado para mi debut, porque no tengo que hablar bien de uno y mal del otro...(risas). El 1-1 terminó siendo justo, pero quiero resaltar que los jugadores me trataron con muchísimo respeto y se comportaron como verdaderos caballeros", admitió "Anto".

"Estoy feliz. Los nervios me calmaron pasados los 10 minutos. Fue un partido más, aunque el día fue muy agitado, con muchas emociones y una adrenalina inexplicable. Cumplí un sueño más en mi vida, pero en el arbitraje es el más importante", contó.

Así arrancó el domingo para esta rubia nacida el 24 de junio de 1990...

"Me levanté 10.30 después de haber descansado 8 horas. Tomé mate con galletitas de arroz y para no darme tanta manija con el partido ordené mi habitación porque estoy en plena mudanza. Tipo 12.30 almorcé una ensalada (lechuga, tomate, queso gruyere, brócoli, lentejas, aceite y mayonesa), armé el bolso, me cambié y 14.15 ya estaba en el estadio. Me trajo mi papá (Néstor) en el auto", señaló antes de repasar su trayectoria como árbitro provincial, título que consiguió en 2014 en la Coadep --hoy Coadef-- y que hizo valer con actuaciones sobresalientes y un perfeccionamiento profesionalizado en la ABA (Asociación Bahiense de Árbitros).

Como asistente suma 16 presencias en nuestra Liga (debutó el 8 de marzo de 2015, en Sansinena 3-La Armonía 0) y una en el Federal B (Deportivo Rincón de los Sauces contra 25 de Mayo de La Pampa).

Como referí principal controló 11 compromisos en las Ligas de Dorrego, Pringles, Tres Lomas y La Pampa , y 4 en la Liga de Lobos.

Mirá el video del debut:

Dirigió bien y le "tiraron" flores de todos lados



Bien complementada. Gran colaboración tuvo Antonella por parte de los asistentes Carlos Valdebenito (izquierda) y Julian Horticolou (derecha).

--"Cumplió con las expectativas. La vi muy bien preparada, tanto física como mentalmente. Tiene personalidad, dinámica y manejó correctamente el ritmo del partido. Siempre bien ubicada, no se equivocó en los fallos y nunca se dejó llevar por delante. Superó una prueba muy exigente. La nota que le pondré no la puedo decir, pero es alta, eso seguro". Así la calificó Ricardo Carluccio, Instructor Nacional de AFA, presente ayer en La Armonía para evaluar el cometido de Antonella Tacchetti.

--"No le pesó el partido y dirigió con seguridad y profesionalismo. Se hizo respetar, nos trató bien y cobró todo lo que vio. No me sorprendió su actuación porque ya la había visto en algunos partidos de Reserva. Se la banca y está preparada para controlar en esta divisional. ¿Mi calificación? Un 7", opinó Lautaro de la Cruz, el ahora lateralista de "Larmo".

--"La vi bien preparada, con convicción. No incidió en el resultado, aunque tiene que entender que el fútbol es un deporte de contacto, que todos los foules no son foules y que no todas las faltas son causantes de amonestación. ¿Se entiende?

"Creo que le falta discernir en lo que tiene que cobrar y en lo que puede llegar a dejar pasar. Si aprende que no debe aplicar siempre el reglamento, será una gran árbitro. Le pongo un 6", deslizó David Gerbaudo, DT de Comercial.

Mejor debut imposible, ¿no "Anto"?