Un ejemplo digno de imitarse

Teniendo en cuenta que nuestro clima es tan desfavorable, y cuando la ciudad se extiende cada vez más, es necesario contar con mayor forestación, porque los árboles, entre otros beneficios, son los auxiliares de nuestros pulmones. Lamentablemente, el árbol tiene muchos enemigos: algunos inadaptados gozan quebrando o arrancando algunas especies, como sucede en la Plaza del Algarrobo (Parchappe al 1000), son los que juegan a la pelota y con los perros.

Por otra parte, afortunadamente, para el bien de todos, estamos los que día día silenciosamente y desinteresadamente trabajamos reparando los daños. Un ejemplo digno de imitar es Roberto José Simone, un joven oriundo de Macachín (La Pampa) que se ha incorporado a la Asociación Amigos de la Avenida Parchappe enriqueciendo la Plaza del Algarrobo con diversas especies que ha aportado, y que prosperan gracias a sus amplios conocimientos de botánica. Obviamente, el que no sabe trabajar la tierra y, además, por carecer de educación no sabe valorar el trabajo ajeno, no puede valorar esta ayuda invalorable.

Las autoridades municipales deberían informarse para colaborar en el cuidado de los espacios verdes de nuestra querida Bahía Blanca.

Berta Bartolini

Bahía Blanca

Hijos y entenados

La misma noche que Independiente lograba su 17º título internacional, con la obtención de la Copa Sudamericana 2017, comenzaba el operativo “impedir” nuevos logros de la divisa roja. Los de Avellaneda se ubicaban a una conquista del club que pretende ser el nuevo Rey de Copas. Más allá de ello, si Independiente lograba la Recopa Sudamericana y la Suruga Bank volvería a superar a la gente de Macri, Angelicci y Tapia, muy allegados a la Conmebol. Así fue como en las finales de la Recopa, frente a Gremio de Brasil, el rojo disputó 210 minutos y en ellos apareció el VAR que llevó al equipo argentino a jugar 143 minutos con un jugador menos por dos expulsiones, una en cada encuentro.

Es difícil sostener que existe una deliberada persecución, pero me aferro a mi tesitura porque lo sucedido en la Copa Libertadores, en el partido Independiente vs. Corinthians, fue bochornoso. La terna uruguaya fue un desastre, el árbitro no otorgó un evidente penal y el juez de línea invalidó un legítimo gol de Sergio Romero. Es lamentable que un presidente de la Nación se involucre para que su equipo de fútbol se vea favorecido. En el encuentro por la Superliga que su equipo perdió en Avellaneda, el árbitro omitió ayudar a los xeneixes y a la jornada siguiente debió dirigir en una categoría inferior. Los colegas de Ariel Penel, ¿qué pensarán en el momento de impartir justicia en los partidos del “jefe”?

Oscar Rolando Bonefon

Bahía Blanca

Objeciones a un sistema renovado

Ante la nueva implantación del sistema, quisiera comentar los inconvenientes que observo:

1. El hecho de la instalación de un tótem cada cuatro cuadras es una molestia: hay personas mayores a las que se les hace muy difícil caminar.

2. ¿Quién puede asegurar que en el interín de ir a marcar no infraccionen? Si hubiera una indicación que informara: “Sr. usuario, en caso de ser incorrectamente infraccionado, presente un descargo en las oficinas de Sapem o en la Municipalidad”... En la época que vivimos, ¿a quién le sobra el tiempo para ir a corregir un error de ajeno?

3. ¿Por qué no se continuó con el sistema anterior, ya que era cómodo y accesible, y con el que se cobraba el tiempo real de estacionamiento?

4. No entendí nunca a los gobiernos, porque si hay un sistema que funcionó muy bien, por qué no se continúa. Quieren inventar algo mejor, y lo único que consiguen es algo peor.

5. Si el fin de todo esto es que no circulen vehículos por el centro, hagan todas peatonales. Esto no solo perjudica al usuario sino también a los comerciantes.

6. Lo que van a conseguir con esto es que se cambie la costumbre de ir al centro e ir a los barrios a realizar las compras. No creo que los a los comerciantes les guste esta idea: el centro quedará desierto.

Rubén Nicoletti

Bahía Blanca