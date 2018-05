Patagones: el gremio mercantil invertirá $ 10 millones en un centro de salud

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

El Centro de Empleados de Comercio de Patagones se prepara para dar un nuevo gran paso en su historia: construir un centro de salud. La iniciativa se terminará de definir en los próximos días y, según señaló el secretario general Ricardo Marino, la obra debería estar en marcha el mes próximo.

“Hablamos de una inversión final que rondará los 10 millones de pesos”, contó el sindicalista en la redacción de La Nueva.

Marino presentó días atrás el proyecto al intendente José Luis Zara y el último viernes presidió la apertura de sobres con las ofertas de las dos empresas que participaron de la licitación de los trabajos: Hall Innovación en Construcciones, de Viedma, y DRY Building Viviendas Industrializadas, de Bahía Blanca.

Según aseguró, la idea es que la obra esté adjudicada y comience el mes próximo, a fin de que esté terminada y lista para inaugurar el 19 de diciembre de 2019, cuando la entidad gremial cumpla su 80º aniversario.

Marino señaló que la obra rondará los 10 millones de pesos, aunque la primera etapa implicará el desembolso de unos 6,5 millones.

“La organización sindical ha crecido notablemente y el lugar donde estamos trabajando nos quedó chico, sobre todo en materia de salud. Así que hace un tiempo compramos un edificio donde funcionaba una mueblería muy grande en Garibaldi 328, frente a nuestra sede, y la idea es crear allí un centro de salud”, sintetizó.

“En ese lugar se atenderá a pacientes ambulatorios. Vamos a construir consultorios externos que nos permitan brindar servicios como pediatría, ginecología, medicina clínica, odontología, rayos y, en poco tiempo más, ecografía, entre otros”, describió.

“En una primera instancia se intervendrá la planta baja del edificio, pero se dejará todo previsto para ampliaciones en el primer piso. La farmacia quedaría donde está hoy, pero en un futuro no descartamos mudarla también”, completó.

De acuerdo con los planos presentados, la planta baja y la alta tendrán 12 espacios independientes, oficinas o salas cada una, sin contar sanitarios.

Marino subrayó que la obra permitirá al gremio y la mutual dejar de pagar alquiler, y también reducirá los costos de atención médica que deben abonar los trabajadores mercantiles.

“Nosotros tenemos el problema que tienen muchos trabajadores: cuando vamos a buscar los servicios que nos brindan profesionales particulares, arriba de nuestro bono tenemos que pagar 200, 500 y hasta 1.000 pesos”, lamentó.

“En nuestro centro de salud eso no va a estar permitido. Con el bono todos los afiliados recibirán la misma atención de calidad. La idea es, precisamente, ayudar al empleado para que no tenga estas erogaciones”, agregó.

En el lugar también funcionará el área administrativa de la obra social del gremio y del Centro Mutual Mercantil de Patagones, entidades que financian las obras.

“Son cifras importantes que nos costó mucho esfuerzo reunir, porque la nuestra es una filial pequeña, con apenas 450 afiliados. No es fácil, pero haciendo las cosas bien, ahorrando y honrando el sacrificio de los empleados de comercio vamos a demostrar que se puede”, recalcó.

“Nosotros nunca tuvimos subsidios. Todo lo que tenemos lo hicimos con mucho sacrificio, siguiendo el ejemplo de quien para nosotros fue un histórico referente: Ezequiel Crisol. Él nos dio todo, fue un grande en todo sentido. Si existimos, en Patagones, fue gracias a él. Hacer obras para los afiliados es cumplir el mandato que nos dio”, agregó.

Sedes

El sindicato hoy cuenta con sedes sociales en Patagones, Villalonga y Stroeder, así como consultorios y salones para eventos (aunque el de Stroeder aún no está terminado).

“Nos quedaría hacer algo en San Blas pero, como iniciamos la ejecución de un camping en Carmen de Patagones, decidimos dejar las ideas que tenemos para más adelante”, confesó Marino.

El gremio también cuenta con una casa-hogar en el barrio de 100 viviendas que construyó hace unos años.

“Hacer más casas sería cumplir otro sueño, pero hoy la situación no es la mejor. Igualmente, no pierdo las esperanzas”, concluyó Marino.

Zara: “Es algo de suma importancia”

Planos. Ricardo Marino presentó días atrás los planos del proyecto al intendente de Patagones, José Luis Zara, quien elogió la iniciativa y garantizó el respaldo del municipio.

Buenas prestaciones. "Es algo de suma importancia, porque garantiza buenas prestaciones de salud a todos el sector mercantil”, enfatizó el jefe comunal.

Dos pisos. Zara también hizo alusión a la magnitud de la obra que emprenderán los mercantiles. "En la primera etapa se prevé la construcción de una superficie, en planta baja, de 360 metros cuadrados; y en la siguiente etapa, se intervendrá un segundo piso para ampliar los servicios y actividades", comentó.