Golden State dejó por el piso a Houston y superó a Chicago Bulls

Stephen Curry hizo honor a su condición de Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA y con 35 puntos lideró a Golden State, que venció por paliza a Houston, por 126 a 85 en el tercer partido de las finales de la Conferencia Oeste.

La victoria les permite ponerse al frente de la serie con ventaja de 2-1 al mejor de siete y el cuarto partido se jugará mañana en el mismo escenario, el Oracle Arena.

La racha de 16 triunfos consecutivos en playoffs, es una nueva marca en la historia de la NBA, al superar los 15 que logró Chicago, desde el 27 de abril de 1990 hasta el 21 de mayo de 1991.

"Siempre es importante comenzar ganando cuando sos local, pero además, si lo hacés jugando un buen básquet es doble motivo de satisfacción", aseguró el DT Steve Kerr.

Además de Curry, que anotó cinco triples y estuvo perfecto en el tercer cuarto con 7 de 7 (18 tantos), Kevin Durant logró 25 tantos.

"El equipo salió mentalizado que necesitábamos ganar, jugar buena defensa y ayudar a Curry a que fuese eficaz en el ataque", declaró Durant.

El escolta James Harden con 20 puntos y nueve asistencias fue el líder de los Rockets.

"No hicimos buen juego a nivel de grupo ni en el apartado individual, porque no jugamos defensa y nuestro ataque no estuvo efectivo, declaró Mike D'Antoni, DT de Houston.

En el Este

El cuarto partido de la final del Este protagonizarán Cleveland (1)-Boston (2), a las 21.30.