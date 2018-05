Los jubilados ocupan un lugar clave en la vida de Empleados de Comercio

“Nuestro trabajo es, sobre todo, estar pendiente de las necesidades de los adultos mayores que son afiliados, que en su momento fueron activos”, así definió –en parte- su labor Stella Reyes, secretaria de previsión en la Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca.

Dicha Secretaría se encarga de estar cerca de los afiliados que otrora fueron afiliados activos y hoy disfrutan de los beneficios del sindicato desde otro lugar, participando de las infinitas actividades que le proponen Stella y su grupo de trabajo y, también, desde las distintas secretarias del gremio.

“Ahora, que están jubilados, uno tiene que cubrir ciertos aspectos como para que ellos tengan ocupaciones en los huecos que les quedan, en una época en la que tienen menos obligaciones. Para que puedan venir a hacer una actividad, que tengan lugares de esparcimiento, como para que se sientan útiles como la sociedad debería hacer con ellos”, agregó Reyes.

Y una de las actividades que más interés crea para los jubilados se estará viviendo en los próximos días, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) con el que cuenta el sindicato en su sede de Rodríguez 60.

Se trata del Té con entretenimientos, que se desarrollará el próximo domingo 3 de junio, a partir de las 15. El mismo tiene una entrada con un valor de 100 pesos para el afiliado y 200 para el invitado. Además, podrán concurrir con un alimento no perecedero, que será entregado a alguna institución de la ciudad.

“No es solamente para jubilados, que si bien participan muchos, las puertas están abiertas para todos. Se llena siempre, porque el que conoce, lo recomienda. Siempre nos falta lugar”, admitió Stella.

-¿Imagino que muchos de los que participan hoy de estas actividades estuvieron cerca del sindicato también cuando eran activos, no?

-Sí, queda una relación muy linda porque vienen de otra época, con otro tipo de ideas y con otra modalidad de trabajo. El charlar, el mantener contacto con ellos, es tan lindo… primero y principal porque te traen muchos recuerdos de sus vivencias y así aprendemos muchos nosotros, a través de lo que ellos nos cuentan. Uno se nutre de sus historias.

-¿Qué notás en ellos que atesoran de esa ‘otra época’?

-Primero, y antes que nada, en ser agradecidos y respetuosos. Algo que se está perdiendo mucho hoy en día. Son como tus abuelos, ellos te agradecen y te demuestran su cariño todo el tiempo. Y esos pequeños detalles son muy valiosos para uno, porque significa que estamos haciendo las cosas bien.

Todo esto termina generando una relación que excede el ámbito del sindicato y las actividades, y que genera un vínculo mucho mayor.

“He tenido la posibilidad de que me inviten e ir a algunas de sus casas, que me compartan sus recuerdos, me cuenten de sus hijos, que algunos están lejos…y todo eso es impagable. Que te den la confianza y te hagan partícipes de sus vidas, eso es importante. Desde 'pasá a tomar unos mates' o cuando vienen acá a la farmacia pasan siempre a darte un beso. Hay un jubilado que todas las veces que viene, me trae un alfajor. Son demostraciones muy lindas que hacen a la convivencia diaria, entre ellos y nosotros. Tenés que estar pendiente. De repente si veo que alguno no viene, llamarlo para ver cómo anda porqué no está viniendo”, contó la Secretaria.

Y todo esto genera que con el correr de los días, las semanas, vayan surgiendo nuevas ideas para que ellos sigan teniendo participación casi periódicamente en Empleados de Comercio.

“En este último tiempo surgió la idea para que tengan un espacio, en un horario donde ellos vengan y digan: 'quiero aprender a tejer'. Y que venga alguna de ellas y de clases de tejido. Y no hubo problema. Otras vinieron e hicieron las pinturas (ver foto aparte). Y este año surgió la idea de hacer unos muñecos y donarlos a distintas instituciones u hospitales. Estábamos viendo la posibilidad de empezarlo todo eso en junio”, señaló.

En este sentido, hay otro proyecto que está empezando a germinar y que pronto, posiblemente, vea la luz. Y, seguramente, tendrá una gran aceptación.

“Lo que queríamos implementar este año es la salidas al Predio (NdR: Ezequiel Crisol, ubicado en Aldea Romana), que es hermoso para disfrutar y caminar, que es algo que ellos hacen mucho. Por ahí, ahora, el tiempo no ayuda mucho pero estamos preparando un lugar para poder ir a pasar un día allá, con juegos, caminatas, comer algo y demás. Con Emiliano (NdR: Fucci, el Secretario de Turismo), habíamos pensado los sábados, ir cocinar algo allá, y demás. Se está arreglando el lugar que queremos, la movilidad iría por cuenta nuestra y, si el tiempo ayuda, hacer alguna actividad al aire libre. Acá, en el Sindicato, cuando se trata de ese tipo de cosas, todo el mundo está a predisposición. Hacemos todos desde acá, desde adentro, todo se hace a fuerza del sindicato”, apuntó Reyes, quien comenzó este año en la Secretaria de Previsión y antes se desempeñó como vocal.

Lo que viene de hace un tiempo y siempre es un rotundo éxito, son los viajes que organizan junto a la Secretaria de Turismo así como también el tradicional almuerzo que se realiza en época primaveral.

“La mayoría siempre decide viajar, disfrutar. Hay gente que viene, deja la ropa, saca otra muda y se van de nuevo… yo los admiro, me encanta. Ahora, Turismo está armando viajes dedicados a ellos y se están sumando muchísimo, les encanta. Eso es lo lindo, ver que ellos pueden venir acá y disfrutar de esos viajes, y a veces, también proponen salidas ellos y demás. Acá es otro trato, hay una gran relación”, se enorgulleció Stella.

“Para el almuerzo de jubilados –agregó- que hacemos tradicionalmente en septiembre participan más de 400 personas y siempre queda alguien afuera, porque no tenemos capacidad para todos”.

Stella junto con su Secretaría y en un esfuerzo mancomunado con todo el sindicato trabajan para estar cerca y darle actividades al jubilado y ellos, agradecidos.

“Ya el solo hecho de que pienses o digan 'me acordé de vos y pasé a saludarte', ya es importante. Más en una época en la que se perdieron mucha de esas cosas, uno tiene que rescatar esas cosas chiquititas que, al menos para mí, son las que realmente importan”, cerró Stella.



Para todo tipo de eventos

La Asociación Empleados de Comercio cuenta con salones, de distintas capacidades e infraestructura, que pueden alquilarse para festejos, realización de eventos, celebraciones, entre otras actividades. Como beneficio para los afiliados, se ofrecen precios especiales y la gratuidad para casamientos de afiliados titulares, cumpleaños de 15 años de hijas o 18 para hijos de afiliados directos.

En la sede gremial, ubicada en Rodríguez 60, funciona el Salón “Juan Fraga”, que cuenta con un escenario, y es ideal para fiestas, actos o disertaciones. Cuenta con accesos laterales y el principal desde el hall de entrada del gremio. El otro, es el Salón Manuel Hernández, con entrada independiente desde el amplio estacionamiento. Ambos comparten la cocina equipada y fogones internos.

En el complejo polideportivo “Ezequiel Crisol”, ubicado en Aldea Romana, hay tres salones. El más pequeño es Provincia Nueva, que cuenta con un amplio frente vidriado permitiendo tener una vista panorámica de un sector del predio.

Al lado, se encuentra el salón Antonio Marcellino con vista hacia ambos laterales del mismo. En su interior hay una barra que separa el sector de la cocina, tiene sistema de climatización, heladera comercial de cuatro puertas, un freezer grande, un horno pizzero y cocina con hornallas. Por fuera, cuenta con un fogón externo.

Además, pasando el sector de las piletas, tan concurrido durante el verano, se encuentra el gran salón Borlenghi con una capacidad para 2.000 personas, considerándose el más grande construido en la ciudad Es ideal para disertaciones, exposiciones, encuentros, aniversarios importantes, cena show, entre otros festejos. En su interior hay un escenario al que se puede acceder por sus laterales. Cuenta con un espacio exclusivo con dos cámaras de frío y una heladera industrial para expendio de bebidas, y separado está la cocina con las parrillas y el horno. Además posee un balcón interno y externo para filmaciones y fotografías.

Para realizar consultas sobre disponibilidad, la atención es de lunes a viernes de 8 a 20 en el hall de entrada de Rodríguez 60. Se puede realizar la reserva de un salón con un año de antelación, siendo que desde el primer día hábil de cada mes se abre la agenda del mismo mes del año próximo.

Al momento de elegir la fecha, para efectuar la reserva hay que presentar el último recibo de sueldo, el carnet de afiliado al gremio y una seña fija e igual para cada salón, excepto para el Borlenghi.

Sumado a los distintos salones de fiestas con los que cuenta el gremio, también se han realizado convenios con casitas de fiestas infantiles. En las mismas se cuenta con un descuento en su alquiler, al cual se accede presentando el carnet de afiliado. En estos casos, el afiliado debe dirigirse directamente a la casita de fiesta sin necesidad de concurrir primero a la sede sindical.