Matarazzo: “Quiero manifestar tranquilidad; la documentación está bien”

Hace unos días, decenas de trabajadores de la exrefinería de Pampa Energía, también anteriormente de Petrobras, se reunieron preocupados por una nueva venta de activos que los dejó en relación de dependencia con una sociedad anónima unipersonal, de la que a su vez fue adquirida por la multinacional holandesa Trafigura.

Y tal como lo hizo aquel día, el último viernes, en una reunión con delegados, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Petróleo, Gas y Biocombustible de Bahía Blanca, Gabriel Matarazzo, volvió a llevar tranquilidad a los trabajadores y explicó el panorama actual y el que se aproxima.

“Se hizo la semana pasada la denuncia ante el ministerio (de Trabajo), hoy (por el pasado viernes) acudieron todas las partes, es decir: la Empresa Trafigura, lo que hace a la refinería, y Pampa, y presentaron toda la documentación”, explicó Matarazzo.

“En ese sentido –agregó-, quiero manifestar tranquilidad, que la documentación está bien. En realidad, la refinería pasa a ser una refinería a una sociedad anónima unipersonal. Pero que Trafigura es la propietaria, por lo tanto la figura de los trabajadores está asegurada. No vemos cambios inminentes, la promesa de ellos es que ningún cambio se va a hacer de forma intempestiva. Le fuimos claros en que la tranquilidad nuestra hubiese sido si lo compraba una empresa petrolera y ésta, no lo es. Pero 'al rengo hay que verlo caminar', por lo tanto vamos a ser los primeros en denunciar cualquier anomalía o falta de inversión, que no sólo ponga en riesgo a los trabajadores sino todo su entorno social”, señaló Gabriel.

-¿Por qué surge esa intranquilidad?

-Imaginate que de la noche a la mañana, de ser empleado de una empresa que hace actividad de energía, de petróleo, te desayunás, sin ningún tipo de notificación previa, que pertenecés a una sociedad anónima unipersonal, en una empresa de las características de una refinería de petróleo. Obvio que generó incertidumbre... Incertidumbre que quedó claramente plasmada en el lugar que tenía que ser, que es el Ministerio de Trabajo.

-¿Eso le lleva tranquilidad a todos los trabajadores, no?

-Sí, sí, por supuesto desde lo administrativo, desde el respaldo de la empresa, desde sus certificaciones, hay total tranquilidad. Después, necesitamos inversiones.

-¿Dentro de lo malo de despertarse de un día para el otro con esto, se pudo ver que las cosas estaban bien hechas?

-Sí, no es que era algo malo, era incertidumbre. Era un cambio muy brusco sin ningún tipo de charla previa, hoy eso quedó aclarado. Obviamente que esperamos inversiones, por lo tanto estaremos muy atentos a que esto se cumpla y que el normal funcionamiento de la refinería siga. Dado que es una refinería que no es vieja, es mantenida, que sí necesita inversiones.

-¿Qué pasos seguirán?

-En cuanto a refinería estar atentos en cuanto a las inversiones y ver que nada se modifique en forma unilateral.

-Imagino que como referente lo deja tranquilo poder transmitir esto a los trabajadores.

-Sí, ya hemos realizado asambleas en el lugar de trabajo, hoy aquí en el gremio, también aprovechamos a juntar nuestro cuerpo de delegados y poner a disposición todo lo actuado. El trabajo de los delegados es fundamental, siempre decimos que el delegado es una pieza fundamental del andamiaje del gremio" admitió Gabriel Matarazzo.

-¿Qué hayan actuado tan rápido, también llevó tranquilidad?

-Nosotros somos un gremio chico con una relación muy personalizada con el afiliado, nos conocemos todos. Vivimos todos acá en Bahía, sabemos que los afiliados estaban tranquilos en cuanto a la actuación del gremio, porque nos vemos todos los días. Más que nada con los delegados, pero claramente hay un respaldo a la actitud del sindicato de tratar de enfrentar la situación", explicó Matarazzo.



-¿Cómo fueron las paritarias?

-Nosotros representamos, fundamentalmente, tres actividades. Lo que hace al refino y producción del petróleo; biocombustibles y lo que hace a fraccionamiento y distribución del gas licuado. En lo que hace al gas y el petróleo, hemos cerrado paritarias que van en el contexto nacional: el 15% con cláusula de revisión, la aplicación de la cláusula gatillo, y una suma fija, en el caso del petróleo, de 24 mil pesos, y en el caso del gas una cifra cercana a los 6 mil. Donde no hemos podido tener un resultado positivo aún es en la actividad del biocombustible. Estamos esperando la apertura de expediente del Ministerio de la Nación, y claramente sí estamos en situación de alerta y de no acordar una paritaria de características parecidas al resto de las actividades; estarmos entrando en medidas de fuerza”, contó Matarazzo.