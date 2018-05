SMATA: la gran importancia de poder seguir capacitándose de manera constante

Debido a las responsabilidades y los ciudades que hay que tener en cuenta diariamente y, también, a los avances tecnológicos que se suman a diario, la parte de capacitación se vuelve fundamental para todos los empleados afines al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), así como también para quienes forman parte del Sindicato día a día.

Con el objetivo de sumar conocimientos y seguir creciendo, Eduardo Gómez, Delegado Congresal, y Fabián Lorenzo, vocal, -y ambos colaboradores gremiales- concurrieron a una capacitación dictada en Cañuelas, Buenos Aires.

"Fue un curso de capacitación de Seguridad e Higiene y junto con el Ministerio de Trabajo haciendo también una capacitación de instrucciones laborales", explicó Eduardo.

"Nos asesoraron muy bien -agregó- en como hay que trabajar en conjunto con el inspector del Ministerio de Trabajo, haciendo de auxiliar. Estando siempre con ellos, en el momento de cada inspección, eso en la parte laboral. Fue dictado a través de Carlos Tomada y Ferraro, esos fueron nuestros capacitadores en la parte de inspección laboral y, en Seguridad e Higiene, estuvieron profesionales que trabajan en conjunto con la ART, que son mismos de SMATA", explicó.

Dicho curso fue de modalidad intensiva, ya que se dictó durante tres días y al mismo concurrieron personal de todo el país.

"En la parte de Seguridad e Higiene nos estuvieron capacitando en las condiciones y lugares de trabajos", contó Gómez.

-¿Siempre es importante todo lo que se pueda hacer en cuanto a capacitaciones y más en estos aspectos, no?

-Por suerte nos instruyen bastante y muy seguido. Eso lo hace SMATA desde la central de Buenos Aires y siempre capacita a todo el interior de la República Argentina. Es algo que se vuelve fundamental hoy por hoy, por los cambios de leyes constantes que existen; sobre todo ahora en el tema de seguridad e higiene.

-¿Cómo sigue esto: ahora ustedes le transmiten lo aprendido a sus compañeros o delegados?

-Sí, la idea es poder transmitirlo a nuestros colaboradores y nuestros delegados. En realidad, SMATA central lo dicta para todo el país, que está involucrado dentro del convenio colectivo de trabajo en el Sindicato. Hubo gente de Formosa, Tucumán, Neuquén… En fin, desde el norte hasta el sur. Uno se lleva un gran conocimiento de muchas cosas, es muy satisfactorio.

-¿Qué se llevan como positivo?

-Nos hemos sacados bastantes inquietudes que teníamos desde lo laboral y otros temas que teníamos con respecto a la ART, ya que muchas veces la ART no cumple con ciertas cosas y demás. Para saber como tenemos que trabajar; fue una experiencia importante. Me había tocado estar en otras capacitaciones, pero no de esta índole. Fue algo muy bueno en lo personal, te instruye mucho. Habíamos tenido cursos desde los sindical, de Delegados y demás, pero no cursos intensivos así del Ministerio de Trabajo de lo laboral y de Seguridad e Higiene.

-¿Cómo fue la modalidad de los cursos?

-Los cursos fueron netamente de charlas, pero lo que hace siempre SMATA con cursos de capacitación sindicales lo hace con charlas, con manuales y libros, y a lo último se hace una práctica para ver el trabajo.

-¿Esto es algo que suelen hacer con cierta regularidad?

-En cuanto lo que respeta el sindicato, siempre hace una vez al año curso de capacitaciones sindicales. Ya que las camadas de delegados se van renovando, a los nuevos se los van capacitando para como debe trabajar dentro del establecimiento ante cada situación. Eso es algo a nivel nacional pero lo genera con cada seccional del interior del país.