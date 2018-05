La inclusión, una necesidad que no admite dudas

Por SPIQPyA

“Nuestro trabajo por la inclusión y el deporte es muy intenso. En los últimos tiempos pusimos mucho empeño en abrir las puertas del sindicato, como parte activa de la sociedad, para beneficio de nuestros afiliados y de una comunidad que vemos golpeada por la situación”.

Así lo plantea Julio Leguizamón, Secretario General del Sindicato del Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca (SPIQPyA).

“Siempre mencionamos la necesidad del deporte como formador, integrador y como algo inseparable de los intereses del trabajador y su familia. Pero el deporte no es solo eso, es también un vehículo para lograr la inclusión, como una necesidad de millones de chicos y grandes. Lo vemos como una prioridad que el estado debe tomar para garantizar que sea masivo y llegue a todos los sectores sociales”, señaló.

La infraestructura y los profesores son parte de las muchas cosas que están en deuda para poner al servicio de estos grandes temas. El garrote termina siendo más caro para el estado que poner en marcha programas de acceso, permanencia e inclusión al deporte y a la cultura.

“En este sentido nos pusimos a la par de distintas organizaciones que hacen un inmenso esfuerzo diario, para lograr estos mismos objetivos. Ya llevamos un camino recorrido junto a Las Águilas Bahía Blanca, desde la visita de los Murciélagos (seleccionado nacional de fútbol para ciegos), previo a su viaje al Mundial de fútbol ciego, que se disputó en Tokio, pasando por el gran evento de 'Japón en Bahía', realizado con la Fundación Cultural Argentino Japonesa en nuestro predio de Colón y Teniente Farías por donde pasaron más de 20.000 bahienses, en los que uno de sus objetivos fue ayudar al trabajo por la inclusión de Las Águilas, hasta llegar hoy a ayudar a preparar formadores del trabajo inclusivo que se realiza”, contó.

Al respecto, Leandro Lezcano, presidente de Las Águilas Bahía, comentó que “se hace un trabajo que llena el alma, que da identidad, que gusta. Un trabajo que ayuda a formar”.

“Soy delegado de los trabajadores de una empresa y tenemos como referencia, valores que por lo general tienen que ver con lo reivindicativo, con lo salarial o con la defensa de un puesto de trabajo y acá es muy distinto, no solo es defender, cobijar, dar un lugar, sino también, es incluir socialmente a gente que no es mayormente tenida en cuenta. Conocer, lo que desconocía y ver los resultados es muy gratificante, para todos los que rodean esta actividad”, expresó.

Para Lezcano, “los logros son paso a paso, con un equipo de trabajo presente, una comisión directiva activa, sumando a los profesores y destacándolos, porque ellos, muchas veces son el eje”.

“Tiempo atrás vimos como un chico ciego de 17 años corrió por primera vez. Fue impresionante y emocionante hasta las lágrimas. Julián tiene una historia muy difícil y dura, los profesores lograron que corra y que vaya a karate, el acompañante terapéutico que le enseña, en 8 meses desde que lo vio la primera vez, le cambió todo, hasta se interesó por el fútbol, y el karate le dio un lugar y lo ayudó”, recordó.

El titular de Las Águilas dijo que en la entidad se encuentra un grupo de contención.

“Lo primero que hacemos es mimarlo, cuando llega alguien le damos una bienvenida, lo tratamos de igual a igual y no hacemos diferencia. Hacemos que se sienta fuerte y seguro de sí mismo, lo más lindo es que se transmite esto con deporte, que es lo que nosotros hacemos. Y si la ayuda pasa por el estudio, vamos a dar una mano en eso, para poder seguir adelante”, sostuvo.

Trabajando para volver

Días atrás culminó el curso de preparación para profesores. El objetivo: tener más llegada. Participaron profesionales de Santa Rosa, Rio Negro y Bahía Blanca.

El curso de capacitación estuvo a cargo del presidente la Asociación Argentina de Tenis para Ciegos, Eduardo Rafetto, pionero de esta disciplina en nuestro país.

“Todos los martes y jueves, practicamos fútbol para ciegos y fue muy difícil para nosotros no seguir en el torneo nacional en la Federación Argentina de Deportes para Ciegos. El traslado para 12 personas, con el equipo técnico y las reglamentaciones que se tienen que cumplir nos llevaron a tener que salir del torneo de FADEC”, comentó.

“Estamos trabajando para tratar de regresar el año que viene. Nos estamos preparando, entrenando y sumando chicos con los profesores para formar gente junto con Gabriel Morán, que hace rato juega al fútbol ciego. Es el gran capitán y el vicepresidente de Las Águilas”, agregó el dirigente.

Además, contó que trabajan junto al reconocido entrenador de atletismo Carlos “Bocha” Arias.

“Es un docente de nivel muy preparado, que ayuda psicológicamente y físicamente a los chicos. Me invitó a Las Tres Villas y con otros profesores nos abrió las puertas. Hay muchas actividades que se hacen y se pueden hacer juntos, como natación, patín para ciegos y una actividad que se sumó y es muy representativa de Bahía como karate, con la bahiense Elena Avalos, que ahora participará en un Panamericano”, mencionó.

Con Las Águilas el futuro es muy auspicioso. La comisión directiva impulsa abrirse con otras instituciones y trabajar codo a codo, en busca de unión y fortalecimiento.

Lezcano mencionó como valioso el evento cultural de Japón en Bahía, que tuvo a Las Águilas como uno de los protagonistas.

“Fue importantísima la gestión de Julio Leguizamón y Sandra Ponce que por más de 2 años trabajaron para llegar a realizarlo. Fue una jornada muy agradable, más de 300 personas en escena, comidas típicas, su cultura y su tecnología, fueron vistas por muchísima gente de Bahía”, recordó.

“A partir de la necesidad de conseguir material para entrenar, se llegó a los fundadores del Tenis para ciegos, que son los Japoneses. Una vez que se contactaron comenzó un camino junto a la Fundación Cultural Argentino Japonesa que culminó en un hecho muy trascendente para Bahía Blanca y para nosotros: la donación de pelotas de tenis para ciegos que no se fabrican en Argentina, para poder practicar este deporte y se abrió un trabajo a futuro.

Hasta el Embajador de Japón terminó jugando al tenis con los ciegos”, expresó.

Un sindicato incondicional

Gabriel Morán, deportista y vicepresidente de la ONG (disminuido visual) destacó el valor de Las Águilas Bahía.

“Para mí significa muchísimo, de hecho son como una parte mía, estoy desde sus orígenes, en 2012. Me sumé y el mismo año empezó a funcionar, la verdad que es muy importante que exista una ONG con este objetivo de incluir a las personas en situación de discapacidad, en este caso visual, con la sociedad. Claro está que si la persona con discapacidad se abre, la sociedad se abre para con la persona, es importantísimo para seguir y de crecer”, sostuvo.

El grupo compitió a nivel nacional y realizó un sinfín de actividades.

“Es muy importante la labor de esta ONG, es muy lindo compartir con esta gente, con los chicos, con los padres y percibir el alto grado de solidaridad que hay. Es muy bueno y productivo lo de Las Águilas”, resaltó.

“El apoyo es más que importante. No es fácil tener el apoyo incondicional como el que nos brinda el sindicato de Químicos y Petroquímicos, es estimulante porque en cada proyecto que Las Águilas deciden emprender, ellos dicen ‘sí, podemos con esto, podemos con lo otro y si no podemos, lo conseguimos’. Tenemos una carta excelente para jugar en los momentos adversos y para decir ‘no estamos solos en Bahía, no estamos solos en ningún lado, tenemos al Sindicato’ y le estamos muy agradecidos”, cerró.