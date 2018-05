El día D de Antonella Tacchetti, la “profe” que debutó como árbitro en la Liga del Sur

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Recién hoy, cuando me levanté, tomé dimensión del domingo mágico que viví. Todo lo que me pasó, más allá de la adrenalina y las emociones, me tiene que servir para mi crecimiento y para seguir consolidando mi carrera arbitral”.

El día D de Antonella Tacchetti, la primera mujer en debutar como árbitro principal en un torneo oficial de Primera división de la Liga del Sur, arrancó con buenas noticias y la rubia de la ABA (Asociación Bahiense de Árbitros) se las comentó a La Nueva.

“La primera sorpresa ocurrió a las 8, cuando fui a dar clases de gimnasia a PAMI y mis alumnas me felicitaron y me comentaron, asombradas, que no podían creer lo que habían leído y escuchado en los distintos medios periodísticos. Claro, el arbitraje y lo que ellas hacen son dos mundos totalmente distintos”, fue la primera impresión de “Anto”.

Pero la novedad no podía esperar...

“Antonella aprobó el examen de admisión y quedó en condiciones de arrancar con el curso de Árbitro Nacional. La primera clase la tendrá el primero de julio en Comodoro Rivadavía”, contó Gustavo Altuna, presidente de la ABA.

“Es un notición. Tengo una gran ilusión con hacer el curso. Después del partido del domingo pensé mucho, y creo que estoy preparada como para dirigir al máximo nivel en la Liga del Sur”, señaló Antonella, “profe”, referí y personal trainer.

“¿Como amanecí? Me duele todo, por la tensión y por el topetazo que me dio un jugador (Ian Schmidt, del conjunto comercialino) apenas comenzó el cotejo. Pero estoy feliz por haber colmado las expectativas que habían depositado en mi. La Liga hizo una apuesta fuerte con mi designación, y creo que cumplí con un buen cometido”, subrayó.



La foto que nunca sale, en La Nueva. si se publica. Desde la izquierda, Julián Horticolou, Roque Armario (capitán de Comercial), Tacchetti, Gerónimo Tieser (capitán de La Armonía), Carlos Baldevenito y Branco Kees (cuarto árbitro).

A propósito de la Liga, minutos antes de que arranque “Larmo” y Comercial, Edgardo González, presidente del Colegio de Árbitros de la casa madre del fútbol local, apartó a Antonella del bullicio existente en su vestuario y le dijo con voz suave pero segura: “Hacé lo tuyo, dirigí como siempre, tenés todo nuestro apoyo. Te deseo el mayor de los éxitos”.

“Le agradezco a la gente que se acercó a darme los mejores consejos. Sé que la vara del nivel de arbitraje está alta y que, de ahora en más, me van a dar partidos mucho más exigentes Y está bien, porque es la única forma de progresar”, resaltó la hija de Andrea y Néstor.

La tarea de Antonella estuvo muy bien complementada por los dos asistentes (Carlos Valdebenito y Julián Horticolou), quienes no se equivocaron nunca y colaboraron con la conducción y el normal desarrollo del encuentro.

Además de Tacchetti, quien es la primera dama en pitar un partido ligusita de la máxima divisional, otras cuatro mujeres (todas de ABA) llegaron a debutar como asistentes: Mayra Britos, Gisela Garcilazo, Lorena Seibel y Micaela Abelardo.