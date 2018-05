Los memes y chistes por la lista de Sampaoli

El entrenador Jorge Sampaoli dio hoy la lista de los 23 jugadores que irán al Mundial de Rusia 2018 y estallaron los memes. Y la gente se acordó del bahiense Lautaro Martínez, entre otros.

Centurión y Lautaro Martínez no están entre los 23. Racing y la costumbre de quedar afuera de la copa.

- Por lo tanto le deseo buena suerte en el mundial Ever Banegas

- Pero si no sabe ni quién soy...

- Qué no salía en Los Simuladores? pic.twitter.com/aQov8GF7ul