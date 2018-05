Coronel Suárez: dos movilizaciones enfrentadas en torno al debate sobre el aborto

Unas ciento cincuenta personas, entre ellas el cura párroco de la comunidad, pastores de iglesias evangélicas y profesionales, se dieron cita en el playón del ferrocarril (sobre avenida Casey) de Coronel Suárez, para manifestarse en contra del proyecto de ley de aborto no punible y para "defender la vida", según expresaron en carteles y verbalmente.

A su vez y a manera de rechazo a esta movilización, un grupo minoritario de jóvenes se manifestó frente a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen con carteles y cánticos a favor del aborto.

La concentración que iba a realizarse en un principio en la Plaza San Martín se mudó al playón de la estación de trenes y convocó a familias, organizaciones religiosas y vecinos que se sumaron con carteles y globos.

Los oradores coincidieron en haber convocado la manifestación en defensa de las dos vidas: de la madres y del bebé en gestación.

El Dr. César Gutiérrez, asesor letrado de la Municipalidad, pidió la palabra como vecino para realizar una defensa jurídica de la vida.

“Defendemos la vida, garantizada en el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 19 del Código Civil que dicen que la vida comienza con la concepción del óvulo. Hay otras cuestiones en torno a la ley, como que los laboratorios no tendrían ninguna obligación de mantener a los óvulos fecundados con el método de criogenia, que les generaría una gran cantidad de ahorro de dinero”.

“Sabemos, con la ciencia lo que antes ignorábamos, vemos cómo se forma el ser humano. Los que pretenden ignorar eso, ignoran la vida. Como varón reclamo el 50 por ciento de esa vida, no solo la mujer tiene derecho sobre esa otra vida que se está gestando. Les decimos a los legisladores que no hagan como Pilato, que no se laven las manos y no siembren la cultura de la muerte”, dijo.

El Dr. Claudio Silva Kruger acotó que como sociedad debemos manifestarnos en contra del proyecto abortista.

"Nuestros representantes deben saber que hay una sociedad que se expresa y pide el derecho a las dos vidas. La Academia Nacional de Ciencia dice que existe una persona desde la fecundación del óvulo en el seno materno", dijo.

El cura párroco del distrito Alejandro Guidobaldi, aseguró que la intención de la convocatoria no era bajar línea desde ningún credo, aunque sí desde la razón.

"La decisión del más fuerte no siempre es la más inteligente, no se habla del dolor de las madres que abortan, yo tengo experiencia en testimonios de mujeres que aún después de toda una vida no pueden superar el dolor de un aborto realizado a los 20”, destacó.

“Los gobernantes deben legislar de acuerdo a lo que el pueblo reconoce como verdadero en sus costumbres y en su cultura y la Argentina fue, es y será un pueblo cristiano que ama la verdad”, dijo.

El testimonio más conmovedor lo dio una vecina de la comunidad quien contó que cuando era joven y ya era madre de tres hijos, tuvo complicaciones en su cuarto embarazo y tuvo que abortar.

El dolor la acompañó hasta nuestros días, incluso luego de poder ser madre de un cuarto hijo, pero siempre recordó y recuerda a aquella personita que no llegó a nacer y que hubiera sido un integrante más de su familia.

La contra marcha

Un grupo de jóvenes con carteles verdes, se manifestó primero frente a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y luego en inmediaciones del playón, en donde se realizaba la marcha por la vida, con carteles en favor del aborto legal y gratuito.

No es cuestión de religión, decían los carteles, o "Las entidades gestantes tienen derecho a decidir".

Las manifestantes realizaron distintos cánticos elevando sus pancartas y prometieron participar de una nueva marcha que se realizará en el mes de junio. (Agencia Coronel Suárez)