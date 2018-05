Oscar Ruggeri: “No hay nada más lindo que jugar por la gloria y por tu país”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Uhhh... Cuando agarro esta camiseta me transpiran las manos. Pasaron 32 años pero la sangre me sigue hirviendo de la misma manera".

Oscar Alfredo Ruggeri clavó sus ojos vidriosos en la casaca Le Coq Sportif de números cuadrados, celeste y blanca a rayas verticales, similar a la que utilizó la Selección Argentina en el Mundial de México '86.

El programa televisivo local "Estamos de la Liga", que se emite en vivo por los dos canales de cable de Bahía, donde fue especialmente invitado, ya había finalizado, pero el "Cabezón" no soltaba la camiseta que alguien le había alcanzado para que firme y que contemplaba con admiración y orgullo.

"Es así, por eso me emociono", le confío a La Nueva. apenas se prendió el grabador.

--Para un jugador argentino tan pasional como vos, ¿qué significó haber jugado tres mundiales (México '86, Italia '90 y Estados Unidos '94)?

--Te juro que cuando te formás junto a tus compañeros para cantar el himno el corazón se te sale del cuerpo. Explotás de emoción porque representás a un país y porque millones de argentinos están pendientes de lo que vos vas a hacer adentro de un campo de juego. Cuando pensás que la abuela, los tíos, el perro y toda la familia están alrededor del televisor te sentís el hombre más importante del planeta tierra.

"Sos la esperanza de un país en 90 minutos. Pero te digo la verdad, es más que un partido de fútbol: jugás por el orgullo y por la gloria. Defender la camiseta de tu nación no tiene precio ni costo alguno".

"Hace poco le dije a Cristian Pavón (delantero de Boca): ‘disfrutá de la Selección del primer segundo hasta el último, porque lo que se vive con esa camiseta no lo vas a vivir ni sentir en otro lado, ni en Boca, ni el Real Madrid ni en el equipo que me nombres’. Lo que se vive con la Selección es único e irrepetible, y no lo podés vivir en ningún otro lado".

--¿En qué se pueden comparar, y en qué no, está Selección Argentina con las que vos integraste?

--Como nosotros, esta Selección tiene a uno (Messi) que es diferente a los demás. Maradona ya demostró que fue mejor que varios que le quisieron poner a su altura. Si tengo que buscar algo distinto, para México '86, salvo Maradona, Pumpido, Olarticoechea y Valdano, los demás debutábamos en un Mundial. En esta camada hay varios que vienen jugando juntos, que participaron de Mundiales, y esa experiencia te tiene que servir para marcar diferencias.

"Es la última oportunidad que tiene este grupo para salir campeón, ojalá se den cuenta de eso. Ellos, como nosotros, llevan el sentimiento arraigado en sus entrañas, saben que la gente está esperando festejar. Viven afuera del país, pero son argentinos, y entienden que ganar un Mundial significará la alegría más grande de sus vidas. Si mantienen la humildad y afrontan cada partido confiando en lo que son, en que representan a la Argentina, que ningún rival es más que ellos, se puede conseguir el objetivo".

--¿Cuántas veces te preguntaron: Maradona o Messi?

--Me lo preguntan siempre. Jugué y conviví once años con Maradona en la Selección; es obvia la respuesta. Seguramente Mascherano contestará distinto. A Diego lo conozco muchísimo, y Messi, que sé que es el mejor de estos tiempos, no lo conozco como persona para juzgarlo.

"Eso sí, son dos cracks. Diferentes entre sí, pero tocados por una varita mágica que los hace sobresalir del resto. Llegaron a un escalón donde el futbolista común no puede acceder. Más abajo aparecen Cristiano Ronaldo, Neymar, Pelé, Batistuta... Y más abajo nosotros, los terrenales, a los que todo nos cuesta muchísimo sacrificio".

--Después de Maradona sos el que más títulos internacionales tiene. ¿Te acordás de todos?

--Pará, no sabía de eso; ni siquiera nadie me lo hizo saber en tantas notas que me hicieron.

--Bueno, en 1991, tras la obtención de la Copa América, fuiste elegido el mejor jugador de Sudamérica, consiguiendo el premio "Rey del fútbol de América". ¿Eso sí lo sabías?

--Sí, un premio histórico que otorga el diario El País de Montevideo. Es lindo jugar en la Selección, pero salir campeón no se puede comparar con nada. El broche de mi fructífera carrera fue haber conseguido un Mundial y dos Copas América.

"En 1986 estaba muy bien en la Selección y en River, pero en 1991 el `Coco' Basile me motivó a la máxima potencia en la Selección. Como Diego estaba suspendido, me dio la cinta de capitán. Eso me levantó, salí a comerme crudos a todos y cumplí una Copa América brillante".

Sus números

103 cotejos. Registra con la Selección Argentina. Es el sexto con más presencias, detrás de Zanetti, Mascherano, Messi, Ayala y Simeone. Marcó 7 goles.

99 partidos. Sumó en equipos extranjeros. Jugó en España (Logroñes y Real Madrid), Italia (Ancona) y México (América).

425 encuentros. Tiene en equipos de nuestro país: Boca, River, Vélez, San Lorenzo y Lanús.

4 títulos. Cosechó con la Selección Argentina: Mundial '86, Copa América '91 y '93 y Copa FIFA de las Confederaciones 1992.

4 campeonatos. Logró en Primera división: Boca (1981), River ('85-'86), Real Madrid ('89-'90) y San Lorenzo (Clausura '95).

4 Copas Internacionales. Campeón con River (Libertadores '86, Intercontinental '87 e Interamericana '87) y América México (Concacaf ' 92)

56 años. Cumplió Ruggeri. Como futbolista profesional fueron 17 (de 1980 a 1997).

“Lautaro Martínez está en mi lista de 23 convocados”

--¿Qué podés decir de Diego que no sepa el mundo futbolístico?

--Aunque nadie lo pueda creer, en el día a día, en la intimidad, era tan simple como cualquiera de nosotros. Era uno más, te olvidabas que era un fuera de serie. Lo podías j... en cualquier momento y donde sea. No se enojaba, pero tenías que esperar el vuelto... (risas).

--¿Qué anécdota con él se te viene ahora a la cabeza?

--En el Mundial de Italia '90 estaba en el lobby del hotel con Diego y su papá, Don Diego. En eso, Diego se da cuenta que estaba llegando Caniggia y la Nannis (Mariana, esposa de "Cani") en una limusina, que estacionó justo en el puerta. Diego no le dijo nada a su padre, quien salió asombrado a mirar semejante auto que, seguramente, nunca había visto. Se acercó de a poco, se asomó por una de las ventanillas y, como vio que adentro estaban "Cani" y su señora, vaya a saber haciendo qué, el `Viejo' pegó un salto y salió corriendo. Con Diego, desde adentro, nos c... de risa".

--Tras haber conseguido la Copa del mundo en México, mucho se habló de que Bilardo no recibió la medalla y estaba enojado con ustedes porque los alemanes le habían marcado dos goles de pelota parada. ¿Mito o realidad?

--Cuando entramos al vestuario a festejar, estaba sentado en un rincón sin hablar con nadie. La Copa pasó de mano en mano y el doctor ni la tocó. Tenía una cara... Nosotros le decíamos: ' listo Carlos, relajáte, salimos campeones, conseguimos lo que vinimos a buscar'. Pero sin inmutarse, se quejó: `no nos pueden hacer dos goles de pelota parada'. Era un loco obsesivo. Imaginate que por entrenamiento practicábamos mil centros y mil tiros libres. Según él, no nos podía pasar a nosotros.

--En tu lista de 23 seleccionados, ¿está Lautaro Martínez?

--Sí. Es el futuro serio de un gran jugador. Me gustaría que esté en el mismo vestuario que Messi, que se cambie al lado de él, que vea lo que hace y que pierda el miedo ese que sentimos todos cuando entramos por primera vez a un vestuario tan importante como el de la Selección. Es el reemplazante natural de Agüero e Higuaín, y para jugar el próximo Mundial tiene que tener la experiencia de éste, aunque no entré ni un minuto".