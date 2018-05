Una gran industria se debate entre modernizarse o cerrar

--Hola, Juan María. ¿Parece que te quedaste con las ganas de vernos fuera de la Copa o me equivoco?

--Para nada, ese día ni prendí la tele. Pero ojo que capaz nos volvemos a ver las caras pronto...

--Cuando gusten. Pero vayamos a lo nuestro. ¿Se aquietaron las aguas económicas o aún no?

--Mmmm... no soy mago, pero sí sé, como todo el mundo, que los meses que vienen no serán fáciles y para empezar te puedo adelantar que tampoco lo serán para una de las mayores industrias de la ciudad.

--¿A qué te referís?

--Al futuro de la refinería de Loma Paraguaya. Como ya sabés pasó de Petrobras a Pampa Energía y ahora a Trafigura, una multinacional de capitales holandeses y suizos, que también se hará cargo de 250 estaciones con la marca Puma Energy.

--Te sigo.

--Bueno, esa empresa no se dedica a la producción de combustibles, sino que es un trader, un comerciante, y hay muchas dudas sobre si realmente quieren seguir con la producción en la refinería local. En ese sentido, muy buenas fuentes me dijeron que están manejando dos opciones, una es cerrarla y utilizar la playa de tanques de Loma Paraguaya para sus operaciones.

--¿Y la otra?

--Es invertir en modernizarla y exportar combustible desde Bahía, pero esto también tiene un aspecto negativo porque consideran que tiene mucho personal. De hecho existe preocupación en el gremio de los petroleros porque 300 afiliados pasaron a depender de Refinería Bahía Blanca, una sociedad anónima unipersonal de la que poco se sabe y que a su vez fue adquirida por Trafigura.

--¿Conflicto en puerta?

--El malestar ya está presente y me aseguraron que cualquier intento de cierre no le resultará nada fácil a la empresa. De todas formas, esperemos que la sangre no llegue al río, incluso al gobierno nacional no le conviene en lo más mínimo que deje de funcionar una refinería, algo que ya vivimos en Bahía, a fines de los ’90, con la Esso en Galván.

--Y los precios del petróleo también pueden dar cierta luz de esperanza.

--Así es, pero incluso me resulta raro todo esto cuando la misma Trafigura se presentó el viernes en el salvataje de Oil, la empresa de Cristóbal López, que incluye la refinería de San Lorenzo. ¿Querrán realmente dos refinerías? Mañana se conocerá su propuesta y la de otros cuatro interesados. Pero tengo alguna perlita más.

--Avanti.

--Ayer el periodista Hernán Cappiello, de La Nación, recordó que Trafigura carga con acusaciones judiciales por corrupción y transporte de combustible envenenado. La historia es larga y Google te puede ayudar mucho si querés conocer todos los detalles, aunque te digo que hace 12 años la empresa decidió deshacerse de residuos muy contaminantes de petróleo que había generado en Holanda arrojándolos por medio de una contratista en Abiyan, capital de Costa de Marfil, obviamente a un precio infinitamente inferior al que le hubiese salido el tratamiento de esos residuos en Holanda. Obviamente los hechos fueron negados por Trafigura pero fue un escándalo mundial.

¿Viene María Eugenia?

--Bueno, sólo espero que los modos hayan cambiado. ¿No tenés algún tema más positivo?

--Sí claro. El martes se inaugura el parque eólico Corti, por ejemplo.

--¿Vendrá la gobernadora?

--Es posible, pero si viene el acto se trasladará para el miércoles, incluso tampoco se descarta que llegue el ministro Aranguren. Hasta ahora los más avanzados son Corti y La Castellana, y se sumarán Corti dos y otro en Pehuen Co. También está otro cerquita de Corti llamado Wayra, que todavía no se adjudicó.

--Más los dos de Tornquist, a ambos lados de la 33.

--Exacto, y no sé si no se viene uno en el acceso a Monte Hermoso. Pero si querés te paso a algún chisme empresarial local.

--Dale, soy todo oídos.

--Según me contaron mis amigos de la Peña Don Pedro, don Rómulo parece que no se conforma con la cerveza en Alem sino que en los próximos días se hará cargo de la reapertura del barcito que está en la Torre del Bicentenario, en calle Drago. La idea es armar un lugar informal de encuentro para el after office. Abriría en los próximos días de junio.

--Justo para el Mundial.

--Sí, por eso habrá dos grandes televisores para mirar los partidos. Ah, me olvidaba, parece que Don Corcho sigue sumando propiedades en Alem. Además de la casa de frente a las tías acaba de comprar otra casona en Santiago del Estero y la avenida.

--¿Se viene otro emprendimiento gastronómico?

--No me largaron prenda, pero estimo que sí, aunque no sería una cervecería, sino algo más refinado. Habrá que estar atentos, aunque los vaivenes económicos podrían hacer que la cosa se demore un poco.

--Aún no me dijiste nada sobre las declaraciones del alto directivo de YPF que habló de una gran inversión en el Polo Petroquímico...

--Mucho más no se sabe. Sólo que están estudiando el tema, pero seguramente algo habrá en ese sector de la ciudad y no me refiero sólo a Dow. Lo que sí se puede dar en los próximos meses es el tren a Vaca Muerta.

--Eso estaban diciendo en los últimos días.

--Sí, y hasta te invito a ponerle nombre a quien se quedará con esa nueva vía: Ferrosur. La empresa ya tiene la concesión del ramal y está muy activa para hacer la inversión de 500 millones de dólares que se necesita, aunque claro, después el Estado nacional deberá devolvérsela. Pero ponele fichas, es fija.

--Ojalá, todo suma para revertir la malaria.

--Ni hablar, y te cuento que en Tornquist están que no dan más de la alegría por el anuncio oficial del inicio de obra en los parques eólicos de Tres Picos. El último martes, mientras los directivos de la firma Petroquímica de Comodoro Rivadavia (PCR) presentaban los parques El Mataco y San Jorge, había algunos funcionarios municipales que hacían las cuentas sobre lo que ingresará al municipio en concepto de derechos de construcción y tasas.

--¿Es para tanto?

--Haciendo números redondos, hablaban de un ingreso inicial de 5,5 a 6 millones de dólares; o sea, entre 138 y 150 millones de pesos, lo que constituye más de un tercio del presupuesto municipal de este año.

--Algo soñado para las arcas de una comuna como Tornquist, donde hace años que la vienen remando y así y todo siguen arrastrando desequilibrios muy fuertes.

-- Y ni hablar si la compañía PCR cumple el que será su segundo gran proyecto en el distrito: la construcción de dos parques eólicos más, un tema sobre el cual hablaron bastante, aunque por lo bajo, funcionarios y empresarios que el martes se vieron las caras en Tornquist. Incluso hasta les pusieron nombre: El Mataco II y San Jorge II.

--No se inspiraron mucho que digamos...

--Amigo, acá lo que importa no son los nombres, sino los proyectos.

¿Mercado de ataúdes?

--¿Qué me contás de lo que dijo Lorena Zerneri sobre el robo de ataúdes, implantes y hasta huesos en el cementerio en una causa por la que fueron detenidos ahora Caramelli y Pombo?

--Que la mamá de Daiana expresó, en base a testimonios por ella misma obtenidos, lo que muchos sospechaban y que esto es algo que no sólo se limita a la administración de Caramelli. Por lo que sé el tema se va a investigar a fondo, por ejemplo, a quiénes se vendían los ataúdes.

--¿Pensás que esto recién comienza?

--Entiendo que sí, y que puede terminar en un escándalo más grande aún.

El caso de la pulsera y un fiscal en apuros

--Cambiando de tema. Explicame, porque no llego a entenderlo, cómo el muchacho este de la tobillera electrónica, que tanto revuelo causó la semana pasada, quedó de vuelta con arresto domiciliario.

--Mirá, mucho no puedo explicarte porque a mí también me cuesta entenderlo, salvo que ubiquemos la decisión en lo que se llama “garantismo al extremo”.

--¡Claro! Cómo puede ser que ahora le den la prisión domiciliaria en lo de la novia porque dijo que se peleó con la madre y se fue de la casa donde estaba obligado a estar privado de la libertad.

--Sí. Y teniendo en cuenta que tenía nada menos que ¡80 salidas de rango con la pulsera en 6 meses!, antecedentes delictivos muy graves y que está siendo investigado por algunas de las entraderas más recientes.

--Leí en “La Nueva.” que el fiscal de mayores sospecha que pudo llegar a cometer algunos asaltos cuando salía con la excusa de concurrir a un curso en el Patronato de Liberados. ¿Averiguaste algo más?

--Me confirmó un amigo que en el anochecer del martes 8, cuando se produjo el robo a la familia Tesei, el acusado concurrió efectivamente a la capacitación en la calle Palau, aunque no se descarta que después pudiera haber cometido el delito.

--Mmmm....

--Es que para ir al curso le calculan que debía ausentarse por 2 horas aproximadamente y muchas veces demoraba 4, teniendo en cuenta que el departamento de su madre está a no más de 800 metros de la sede del Patronato.

--Salvo que en vez de ir caminando fuera de rodillas...

--Ja, ja, es lo mismo que me dijo un investigador.

--¿Y cómo es en los casos de presos con arresto domiciliario cuando tienen salidas previstas, como este? ¿Quién los controla?

--Me dicen desde La Plata que hay tres categorías: los que tienen pulsera con GPS y son controlados en todo momento por el Servicio Penitenciario Bonaerense; aquellos que cuentan con un adulto responsable que es garante de que no violen la medida y otros que, de alguna manera, se mueven bajo juramento. En este último rango habría sido puesto por la justicia el joven de la tobillera, pese a sus inconductas.

--¡Dios mío!...Y ya que estamos con temas judiciales, tenés algo más de la causa Cantaro?

--Mirá, me dicen que dos abogados del fuero local -contemporáneos del fiscal que ahora está de licencia- se presentaron para ejercer su representación legal -antes del allanamiento del otro día- y me confirman que la causa ahora está en manos del fiscal Horacio Azzolín, uno de los que envió la Procuración desde la Capital para reemplazar a Cantaro y que hoy está a cargo de la Fiscalía Federal Nº 2.

--Es decir que el juez Walter López Da Silva delegó la investigación.

--Sí. Aunque en realidad la supervisa. Mientras tanto, me contacté con un amigo boga que tengo en la Procuración de la Nación, y me confirmó que el juez federal de Bahía Blanca estuvo la semana pasada, en persona, en el edificio de la avenida de Mayo al 700.

--Mirá vos, ¿a qué fue?

--A entregar en mano parte de las actuaciones judiciales que todavía no había recibido la Procuración. Mi informante me dijo que se las dio al secretario de Disciplina y Técnica, Juan Manuel Casanovas, con quien mantuvo una reunión.

--Parece que la tiene complicada el fiscal...

--Te diría que sí, porque a todas las escuchas que trascendieron entre otras personas hablando de “El tío”, hay que sumarle prueba directa que, me aseguran, ya existe en la causa. De todas maneras, no podemos ir más allá porque rige el secreto del sumario.

--¿Algo más?

--Esta semana es corta, por el 25, pero a priori luce bastante intensa. Un tema que seguramente va a traer cola es la resolución del Oceba publicada esta semana, que obliga a las prestadoras provinciales y locales a sacar de las facturas de energía todo aquello que no tenga nada que ver con el servicio eléctrico. Esto es, desde tasas municipales hasta conceptos por servicios especiales que puedan brindar las cooperativas, como por ejemplo el de sepelio.

--¿También el alumbrado público?

--Según entienden los que han analizado la resolución, ese concepto sería el único que podría continuar dentro de las facturas, pero te anticipo que varios intendentes de la zona van a ir a pedir la confirmación de esto. “La norma no es taxativa, lo que genera cierto temor”, se quejó esta semana un veterano jefe comunal de la zona.

--¿Qué les preocupa tanto?

--Que se produzca una caída fenomenal de la recaudación por ciertas tasas. Las facturas de energía tienen un índice de cobrabilidad superior al 95%, por lo que incluir en ella tasas y otros servicios garantiza un nivel de recaudación similar. Imaginate el agujero fiscal que se le puede producir a un municipio de la zona si, por ejemplo, lo obligan a facturar aparte el alumbrado público y la recaudación cae al 60% o 50%, como pasa con otras tasas. ¿Qué hacen? ¿Cortan el servicio?

--¿El alumbrado lo facturan todas con la boleta de energía?

--Sobre 12 comunas donde estuve averiguando, lo hacen 9.

--¿Y también incluyen otras tasas?

--Hay de todo, pero en algunos distritos de la zona también se cobra dentro de la factura de energía el Fondo de Salud Solidaria, aportes para los bomberos voluntarios y, en un partido lindante con Bahía, hasta las tasas de ABL y Salud. ¿Contribuiría la gente con un fondo de salud si no la obligan a hacerlo metiéndole ese concepto en la factura de luz?

--Me dejás pensando...

--No hay mucho que pensar. En fin...

--Tenés razón. Pagá y vamos, que el café se me va a juntar con el asado del mediodía.

--Dale. Nos vemos el próximo domingo.