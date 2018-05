Saavedra: así será el viaje de egresados a Malvinas

Anahí González

agonzalez@lanueva.com

Cuando el excombatiente de Malvinas, Alfredo Arley, se paró frente a los alumnos de los últimos años del turno noche de la Escuela Secundaria Adolfo Alsina, de Saavedra, para hablarles de su experiencia en la guerra, no imaginó el alcance que tendrían sus palabras.

Fue tan conmovedor lo que narró, las vivencias que compartió, que los estudiantes, de entre 18 y 32 años, decidieron cambiar el destino de su viaje de egresados, de Buenos Aires a las Islas Malvinas con la intención de rendir un homenaje a los soldados caídos.

De todas las posibilidades que evaluaron, la de hacer el viaje en un crucero, fue la más económica y, por tanto, la opción más viable.

Preveen partir el 31 de enero próximo, desde Buenos Aires y la primera parada del barco, tal como estipula el itinerario será en Puerto Madryn para luego arribar a las islas donde permanecerán entre 7 y 10 horas.

Dado que el viaje tiene un costo de 1400 dólares por cabeza están organizando actividades (desde venta de ravioles caseros hasta venta de comida en las carreras de karting) con el fin de recaudar los fondos requeridos.

El vicedirector de la institución, Fabián Fritz, señaló que queda mucho por hacer pero el entusiasmo es grande y las energías están encauzadas.

“Me emociona ver a mis alumnos con ese nivel de compromiso, ver cómo están trabajando, el esfuerzo que están haciendo”, dijo.

“Muchos tienen familia, trabajo y a la vez van a la escuela; y ahora además buscan el tiempo para hacer actividades para juntar el dinero. No hay sábados, domingos ni feriados. Trabajan mucho”, destacó.

Señaló que hay quienes empiezan su jornada laboral a las siete de la mañana, no paran en todo el día y a las siete de la tarde están firmes en la escuela.

“Le ponen garra, voluntad y siguen para adelante”, dijo.

El grupo que aspira viajar a Malvinas está conformado por 18 alumnos de segundo y tercer año de la modalidad nocturna, tres docentes y el vicedirector.

Además, invitaron al ex veterano de Guerra que dio la charla quien aceptó vivir con ellos esta experiencia. Junto a él visitarán algunos sitios en los que se dieron los combates y el cementerio de Darwin, en donde descansan los restos de soldados fallecidos en las islas.

Cabe destacar que los alumnos que harán el viaje conforman las últimas promociones del turno noche, ya que este año no se abrió la inscripción.

“Como el costo del pasaje del crucero es en dólares, el viaje se nos fue haciendo cada vez más costoso”, dijo el directivo.

“La idea es hacer presencia en Malvinas y rendir un homenaje a los soldados que no volvieron. No queremos hacer turismo”, destacó.

A su regreso el crucero hará una escala en Río Gallegos, para el descenso de los alumnos quienes tornarán en avión, ya que el barco sigue rumbo a Chile.

El requisito fundamental que solicitaron a quienes van a viajar fue que tuvieran pasaporte al día, ya que en las Islas, los argentinos son considerados extranjeros.

Por su parte, Erica Rau, alumna de tercer año, comentó que tanto ella como sus compñaeros se emocionaron tanto al escuchar el relato del combate de boca de Arley que una de ellas propuso una idea loca: ¡en vez de ir a Buenos Aires...nos vamos a Malvinas!”.

“Escucharlo es fabuloso. Yo estuve presente en varias charlas y no me canso de escucharlo. Te genera mucha tristeza porque por momentos se quiebra y sigue con otra parte de la historia para no llorar”, comentó.

“Cuenta las cosas como fueron. Él participó de los combates y perdió a su compañero. Lo que dice va directo al corazón”, contó.

Contó también que desde que empezaron a planificar este viaje, un particular se comprometió a donar 250 mil pesos. Al principio esta suma representaba el 50% del total, pero con la subida del dólar el panorama cambió.

“Hemos hecho de todo, no paramos. El pueblo responde muy bien, hemos hecho ravioles, canelones y vendemos agua caliente y café en la pista de karting, ya que el club nos permitió participar con un kiosco”, comentó.

Erica Rau tiene 32 años y un hijo de 13. Trabaja mañana y tarde en una estación de servicio.

Decidió culminar sus estudios secundarios porque quiere estudiar la carrera de Enfermería, dado que es Bombero Voluntario y esto despertó su interés en adquirir más conocimientos respecto a la atención sanitaria en determinadas situaciones.

“Si este año no llegamos a recaudar el dinero, la idea es hacerlo el año que viene, pero hacerlo. Es un sueño que queremos cumplir”, dijo.

Eventos. Para el 9 de junio organizaron un torneo de canasta en el Club Atlético. Quienes no estén interesados en el juego de mesa podrán colaborar con un bono contribución con el que podrán participar de sorteos.

“Héroes son los que quedaron en Malvinas”

Esta fue la frase de Alfredo Arley que más conmovió a los alumnos. La dijo en el marco de su visita a la Escuela para brindar una charla.

“Al despedirlo dijimos: 'Vamos a saludarlo como un héroe', y él dijo 'Los héroes no somos nosotros sino los que quedaron en Malvinas'”, contó el vicedirector.

“Para nosotros lo más importante es pisar suelo argentino, agradecer con nuestra presencia a aquellos combatientes que murieron por defendernos, por defender nuestra soberanía”, dijo.