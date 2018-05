La historia de la Integración Vecinalista Rosaleña transita momentos decisivos

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

El vecinalismo, luego de haber gobernado la ciudad durante tres periodos, sufrió un duro traspié en los últimos comicios.

La autocrítica profunda llevó a que el partido --hoy cuenta con una sola banca que ocupa Sadi Gelos-- comience su renovación.

El propio Gelos, en su despacho del Concejo Deliberante, manifestó a "La Nueva." que la Integración Vecinalista Rosaleña apuesta a los jóvenes dirigentes.

El edil dijo que una sola lista --la blanca que postula como presidente a Mauro Paganini-- se presentó hasta el momento para el recambio de las autoridades partidarias que se llevará a cabo el 21 de junio, en el local ubicado en Pellegrini y Espora.

"A pesar de los avatares de la política siempre permanece abierta nuestra sede. Esto difiere mucho en otros casos donde los locales se abren tres meses antes de una elección",

Dijo que la agrupación política cuenta con los jóvenes que tienen la formación necesaria para seguir trabajando por el bienestar de los vecinos.

Expresó que la IVR no se olvida de sus orígenes. "Por ello continuarán aportando su experiencia y brindando los consejos el exintendente Hugo Starc y los doctores Antonio D`Amico y Bernardo González".

El edil destacó, además, el apoyo incondicional que brinda la exconcejala y docente Cristina Rubio a todas las iniciativas legislativas de la Integración Vecinalista Rosaleña.

Expresó que de cara al futuro la IVR tiene muchas esperanzas. "Rosales y otros distritos se apoyan mucho en los partidos locales. El vecinalismo cuando surgió rompió una bisagra porque al distrito lo gobernaban los peronistas y los radicales. Estuvimos tres periodos en el gobierno y hoy ocupamos un rol opositor. Por los vaivenes de la política, se fueron personas del vecinalismo y ello lo debilitó mucho. Hoy se encuentran en otros partidos políticos, pero el tronco fundacional sigue. Y existe la incorporación de los jóvenes dirigentes que representan a la comunidad de Coronel Rosales. Hay civiles, profesionales, estudiantes, entre otros actores".

Dijo que la IVR volvió a sus fuentes. "Ello nos otorga energía. Pese a ser una bancada unipersonal fue la que más expedientes presentó en el seno del Concejo Deliberante: aproximadamente 70 para peticionar por muchas demandas sociales, entre ellas las arterias que se encuentran intransitables. Detrás de Sadi Gelos hay un partido político".

"Queremos ser una opción de gobierno. La gente reconoce, con el paso del tiempo, como el vecinalismo pudo gestionar con las distintas fuerzas políticas. Se llevaron a cabo desde obras históricas hasta los servicios básicos y comunes de una manera eficiente".

Opinó que el ciudadano se está dando cuenta que su voto local vale. "Muchas veces, en Coronel Rosales, se eligen a los dirigentes por el arrastre, pero no por el deseo personal. Mucha gente fue por una perspectiva de cambio nacional y terminó incidiendo en el panoroma local que quizá no requería de una renovacíón".

Dijo que los temas nacionales están presentes en el debate legislativo. "Queremos resaltar la figura de la tripulación del submarino `San Juan`. Rosales, en sus arterias, en sus plazas, tiene que llevar los nombres de los actores principales del distrito: los vecinos Daniel Adrián Fernández y Fernando Villarreal.

"Trabajamos, desde este bloque, para que el recuerdo de Fernando siempre esté presente",