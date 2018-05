“Me va doler entrar al otro vestuario”, dijo Javier Bollo

Por Fernando Rodríguez / ferodriguez@lanueva.com

“Villa Mitre es mi segunda casa. Me crié y viví toda la vida ahí”, asegura Javier Bollo. Allí donde creció, se formó y tiene sus amigos, hoy curiosamente será visitante, aunque no lo sienta, defendiendo la camiseta de Leandro N. Alem, el clásico rival de barrio.

“Me va a doler entrar al otro vestuario”, reconoce.

No obstante, sabe de su compromiso con quienes confiaron en él. Por lo que jugará aún sin estar en plenitud física.

“Arrastro una tendinitis en la muñeca derecha y me molesta bastante. Pero voy a jugar. Estuve hablando con Pancho (Jasen). Hubo muchos lesionados; entiendo la necesidad del club por tratar de escalar y llegar a los playoffs. En el receso trataré de recuperarme”, aclara.

En medio de este contexto, tricolores y verdirrojos se enfrentarán en el José Martínez, a las 20, por la 17ª fecha de Primera.

Antes de finalizar 2017, Javier optó por el cambio; dejó Villa Mitre y fue a jugar el Federal por Atlético Tala. Claro, al regresar, su lugar estaba ocupado.

“No se dio de poder jugar en Villa Mitre durante el receso del Federal, porque tiene todas las fichas mayores ocupadas, pero no quería quedarme parado. Igual, siempre será mi casa”, insiste.

Por eso, antes de ir a la cortada Azara, ni bien llegó de Entre Ríos pasó por su club.

“Ya estuve charlando y me advirtieron de que no hiciera boludeces, je, je”, cuenta.

Detrás de la risa, se ocultan sensaciones encontradas.

“Seguro que será un partido especial para mí -admite-. Nunca jugué en contra de Villa Mitre y, en este caso, encima con la camiseta de Alem”.

El verdadero clásico barrial Villa Mitre-Alem perdió fuerza a través de los años, por la disparidad de nivel entre los equipos.

“Últimamente se vivió más la rivalidad con Liniers porque los dos, generalmente, peleaban el campeonato, aunque Alem el último año estaba bien armado”, recuerda Bollo.

Lógicamente, la presencia de Pancho también lo empujó a decidirse por Alem.

“Será bueno compartir esa experiencia”, asegura. Además, el técnico Leandro Carbonell tendrá, desde el lunes, a Joaquín Sánchez (ex Liga de Desarrollo con Bahía Basket).

“Me enteré. Esperemos poder estar entre los ocho”, se esperanza Bollo.

“Tomé como una experiencia la decisión de irme. Y me sirvió mucho cambiar de la comodidad de mi casa y mi club, donde era amigo de los dirigentes, a perder ciertos privilegios y pasar a ser un empleado”, compara Javier.

El cambio de ritmo fue significativo.

“Fue un crecimiento más que nada personal y deportivo. Hay muchas cosas que acá no las ves porque es todo más amateur”, asegura.

“Nosotros -agrega-, hacíamos gimnasio y lanzamientos a la mañana en el gimnasio y básquet a la noche”.

Esto no fue sencillo. “Me costó adaptarme al torneo y cómo se manejaban, porque todos vivían del básquet; en cambio acá, en Villa Mitre, la mayoría trabajaba, era otro ritmo”, dice.

Su posición en la cancha fue de cinco definido.

“Me fue muy bien. Era otro roce. El gobierno apoya mucho y eso permite que a la categoría bajen jugadores de nivel”, explica.

El equipo lo dirigió el bahiense Gastón Fernández y, entre otros, jugó Branco Salvatori, de Pacífico.

“A Gastón no lo conocía, pero me resultaba cómodo estar con él. Después -relata- arregló Branco, con quien compartimos muchos momentos, más allá de no vivir juntos”.

—¿Con qué te encontraste?

—Con un pueblo donde se vive mucho el básquet y, particularmente, el clásico con Peñarol. Este año, ellos quedaron eliminados una ronda antes. A partir de eso venía todo de arriba. Todo el tiempo están mirando qué hacen o dejan de hacer los jugadores. La gente es muy cariñosa y te abre las puertas de su casa.

—¿Tu intención es continuar jugando el Federal?

—La idea es estar acá tres meses y medio o cuatro y después ver qué propuestas surgen.

—Al margen de todo lo que viviste, mañana (por hoy) será, sin dudas, un día distinto, ¿no?

—Seguramente. Será un día distinto...

Los seis partidos previstos para hoy

El clásico. Villa Mitre-Leandro N. Alem, desde las 20, en el José Martínez, será arbitrado por Javier Sánchez y Nicolás Larrasolo. El puntero. Bahiense del Norte visitará a San Lorenzo, contralor de Emanuel Sánchez y Mariano Enrique.

El resto. Liniers-Estrella, en el Sagasti, dirigiendo Horacio Sedán y Mauro Reyes; Pueyrredón-Estudiantes, en el Vicente Palermo, contralor de Miguel Firpo y Marjorie Stuardo; El Nacional-9 de Julio, en la Quinta, arbitrando Sebastián Giannino y Sebastián Arcas y Napostá-Olimpo, en el Antonio Palma, con arbitraje de Eduardo Ferreyra y Lucas Paulete.