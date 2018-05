El concejal Carlos Quiroga (Unidad Ciudadana) dijo esta mañana que “parece que el gobierno municipal no le encuentra la vuelta a la inseguridad”.

El edil kirchnerista agregó que él y sus compañeros de bloque se reunirán con taxistas tras el asalto al taxista Sergio Asenjo, quien sufrió un disparo.

Sobre la posibilidad de que los taxistas no manejen dinero y cobren con un posnet, Quiroga manifestó que “los taxistas no están de acuerdo, necesitan el dinero en el día. Tantos peones como dueños no creen que esa sea la solución”.

Según Quiroga, los taxistas le dijeron que “no llevar dinero no nos pone a salvo”.

También dijo que están preocupados por la salud de Asenjo “que sabemos que tiene algún problema de visión”. (LU2 y La Nueva.)