“Estamos en el lugar que tenemos que estar”, dijo Sebastián Ginóbili

Por Ricardo Sbrana – rsbrana@lanueva.com

Enviado a Córdoba

Con el noveno puesto inamovible más allá de lo que ocurra esta noche, Sebastián Ginóbili realizó un balance de la actuación de Bahía Basket en la fase regular de la Liga Nacional de básquetbol.

El DT y su equipo van a cerrar esta etapa del torneo -38 juegos- ante Instituto de esta ciudad, partido que comenzará 21.30 y será arbitrado por Juan Fernández, Mario Aluz y Gustavo D´Anna.

En diálogo con “La Nueva.”, el entrenador habló no sólo del rendimiento de Bahía sino de lo que vendrá: los playoffs de octavos de final camino al campeonato ante Obras Sanitarias (desde el domingo en Buenos Aires) y un eventual regreso de Anthony Johnson.

“El balance lo divido en dos. Uno si hablamos de resultados y posiciones, no fue nada brillante. Pero me parece que estamos en el lugar en el que tenemos que estar, después de los problemas con la salida de Anthony, cuando bajamos un poco las expectativas del equipo y para lo que competimos. Bajar esas ambiciones al principio de temporada. El resultado en cuanto a posición, no es malo. Es normal, bueno. Pero el balance no es tan positivo en el aspecto del juego porque hemos tenido picos de rendimiento muy buenos en los que ilusionábamos. Teníamos la posibilidad de competir con los mejores de igual a igual y seguir creciendo como equipo e individualmente. Pero a la vez momentos muy malos, sin ese fuego que tiene que tener un equipo a la hora de competir. No me quedo conforme con eso. Y me parece que eso hace el balance no sea lo bueno que podría ser.

-¿Más allá de lo que suceda en los playoffs?

-Pasa que a veces cuando llegan los playoffs tenés un rendimiento que hace olvidar lo anterior. Pero uno piensa fríamente qué tenemos que hacer, cómo mejorar, a lo que tenemos que apuntar a futuro y bueno, esto te queda muy en el presente y es el que te ayudará a tomar decisiones en cuanto a cosas por mejorar. La idea de que iríamos a conseguir una regularidad o una forma de jugar más allá de los resultados, es lo que no logramos. Y lo que no logré meterle al equipo.

-A pesar de los buenos partidos que mencionás, ¿El equipo nunca alcanzó su techo?

-No sé. Puede ser que haya algo más arriba, pero bueno el rendimiento no fue óptimo durante gran parte del torneo. Tuvimos picos altos, pero también bajos. Algo que no es bueno en un equipo que se piense con pretensiones o ambicioso, como el que quisimos formar. Nunca encontramos cuál era la realidad del equipo. Cuando encarábamos una buena racha de cinco o seis (ganados), después caíamos bastante. Lo peor que hicimos como cuerpo técnico y, yo como cabeza, fue no haber encontrado una regularidad, ese estímulo en los jugadores para que se juegue de igual manera.

-¿Se dará el regreso de Anthony Johnson en los playoffs?

-Está entrenando. Sería una apuesta grande, un riesgo físico para él. Aparte que puede llegar a volver o no, pero con un déficit en la parte física y de básquetbol también. No es un jugador que estando perfecto pueda darte muchos minutos. Es un jugador que mantiene una intensidad durante un período corto de minutos y hay que ver si él está en condiciones de jugar. Recién empezó a entrenar y lleva con nosotros tres o cuatro prácticas. Salió de una lesión complicada y difícil, por lo que será una decisión que tendremos que tomar a la vuelta con Pepe primero y con el cuerpo médico después.

-Ya conocen que el rival será Obras, contra el que no pudieron las dos veces en esta fase.

-Obras es un equipo similar al nuestro en cuanto a intensidad de juego, en la mezcla de jugadores más experimentados y jóvenes, que se potenció con Kemp y ahora con Liz (el escolta dominicano Víctor Liz, de 31 años y 1m93). Será una serie difícil, muy física y atlética. El que se lleve el ritmo del partido tendrá chances de ganar. Pero será una serie pareja y que dependerá de quién haga mejor esos pequeños detalles.