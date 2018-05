Speedway: Facundo Albín se quedó sin correr en Ucrania

“Tuve un inconveniente de último momento y no pude participar en esta importante competencia. Ahora veremos si sale alguna carrera en los próximos días”, expresó Facundo Albín sobre su ausencia en el torneo internacional "Premio Apertura de la Temporada", que se disputó ayer en Rivne, Ucrania.

La competencia tuvo como gran protagonista al polaco Pawel Miesiac, quien ganó sus 4 series, la semifinal y la final por delante de los locales Mark Levishin, Vitaliy Lisak y Maxim Rososhchuk, todos de Rivne Speedway Club, quedando quinto Dmitry Mostovik, de Chernonograd, también de Ucrania.

Pawel Miesiac

Otro conocido de nuestro medio, Stanilav Melnychuk, también de Rivne, sufrió una caída en su primera salida a pista y no pudo continuar.

“Obviamente esto recién arranca, así que hay que esperar y estar bien preparado. Tenía una propuesta para el (Campeonato) Individual Europeo, del próximo 17, en Terenzano (Italia), pero le tuve que decir que no a 'Lito' (Cristóbal Mulet, presidente de la FEBOM), ya que me vine con el equipo rojo, viejo, con el que no puedo participar, y el equipo nuevo aún no me lo han terminado”, agregó el piloto de Daireaux.

“Lo importante es que estoy bien preparado y con todas las ganas, listo para competir”, cerró Albín.