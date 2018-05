Conmemoraron los 66 años del lanzamiento de la Rastrojero

Una veintena de rastrojeros, tan argentinos "como el mate y el asado", marcharon ayer en caravana desde el barrio porteño de San Telmo hasta el partido bonaerense de San Martín, para celebrar y conmemorar este vehículo fuerte y barato que cumple 66 años.

“El rastrojero es parte de nuestra historia, es el primer vehículo de fabricación a gran escala del país, es bueno, fuerte, fácil de arreglar, barato, ideal para los trabajadores. Es parte de nuestra identidad, tan argentino como el mate y el asado”, dijo a Télam Héctor Fermoselle, del Club del IAME -Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado-.

Casi veinte rastrojeros de distintos años, colores, algunos con cajas de madera y hasta pintura original, eran exhibidos sobre uno de los laterales del Parque Lezama, bajo una leve llovizna.

Tito Gianetta, parte también del grupo organizador, se sacaba fotografías al lado de su rastrojero azul, reivindicando “el orgullo" de revalorizar este tipo de vehículos.



La historia se remonta a 1952, cuando "el entonces presidente Juan Domingo Perón visitó la Fábrica Militar de Aviones y vio unos tractores que se habían comprado para remolcar aviones pero que no funcionaban porque eran muy livianos y se volcaban, entonces quedaron ahí tirados”, relató.

Gianetta contó que “Perón preguntó qué se podía hacer con ellos, y el entonces director de la fabrica -Juan Ignacio San Martín- le dijo que se podía hacer vehículos".

"Entonces, en 52 días, el ingeniero Raúl Gómez le presentó el prototipo del rastrojero realizado con el motor de los tractores, la caja y parte del chasis”, remató Gianetta.

La presentación del rastrojero en la Ciudad de Buenos Aires fue el 1 de mayo de 1952: "Por eso tomamos esa fecha como cumpleaños del rastrojero y realizamos esta caravana simultáneamente en Córdoba, Mendoza y Buenos Aires”, dijo el presidente del IAME, Gabriel Fermoselle.



“Vine a ver si encontraba el mío”, compartió Pedro, de 88 años, quien se acercó a la exhibición tras ver el anuncio en un diario. El hombre dijo que “hace muchos años ya lo vendí, pero recorrí gran parte del país con él, y me da mucha melancolía ver estos vehículos, me traen hermosos recuerdos”.

Pedro sacó entonces de una bolsita de papel madera dos fotografías en blanco y negro donde se lo ve junto a su amado rastrojero: “Acá estamos en San Martín de los Andes, mi mamá y mis tres hermanos”, mostró.

“Y esta es en Bariloche. Con mi rastrojero recorrimos desde San Juan hasta Bariloche y también casi todas las ciudades de Córdoba. Le puse una caja para poder llevar todas las cosas”, manifestó el hombre, llegado desde el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Pedro aclaró que “era comerciante y lo usaba para trabajar, no sólo para pasear, pero viví mis mejores años arriba de ese vehículo. Vine con la cámara de fotos para ver si lo veía, pero no está, igualmente me llena de recuerdos verlos”, celebró.

La caravana, que además de exhibir estos vehículos recolecta artículos de limpieza para el hogar de niños “La Asunción de la Virgen”, salió desde el Parque Lezama camino a las avenidas Caseros, 9 de Julio, Libertador, Alcorta y General Paz, donde continuó su recorrido hasta el parque Yrigoyen en el partido bonaerense de San Martín.