Emiliano Ortiz: "No puedo creer que esté trabajando en Sporting"

Por Fabián O. Rodríguez / farodríguez@lanueva.com

Ni el mismo Emiliano Ortiz se imaginaba semejantes números. Es el que el joven DT de Sporting, de apenas 33 años, cumple hoy un año al frente del rojinegro, con un porcentaje de victorias envidiable.

Desde el 2 de mayo del año pasado a la actualidad, "Pocho" condujo al rojinegro en 32 partidos, de los cuales ganó 20, empató 6 y perdió sólo 6. Es decir un 68,75% de los puntos.

Además, Sporting lidera la tabla del torneo Apertura 2018 con 16 puntos, 5 más que el escolta Pacífico (BB), con 6 fechas cumplidas.

Aún sorprendido por conducir a uno de los grandes equipos de la Liga del Sur -el único que nunca descendió-, el ex entrenador de Sansinena y las menores de Tiro Federal hizo una especie de balance luego de la victoria en el clásico ante Rosario, por 1-0.

“El balance es muy bueno. Realmente no puedo creer que esté trabajando en una institución como Sporting. Por esta entidad pasaron muchos técnicos y varios muy importantes”, destacó.

Y enseguida enumeró sus mejores recuerdos.

“Se llegó a una final liguista después de mucho tiempo y le ganamos una final a Villa Mitre en su cancha. Pero haber ganado el clásico del domingo con la cancha llena fue algo increíble”, resaltó.

Emiliano se sorprendió con el llamado de la entidad rojinegra, más allá que venía de lograr el ascenso, junto a Leandro Donayevich, al Federal A con Sansinena.

“En el momento en que me llamaron, no lo podía creer. No lo dudé un segundo”, recordó.

"¿Qué pedí? Que me vaya bien como para poder mantenerme en el club porque trabajar allí es un lujo. Pero, sinceramente, se me dio más de lo que pedí", sostuvo.

También se refirió al enorme porcentaje de puntos que obtuvo desde que asumió.

"La verdad que no soy mucho de mirar los números, pero sinceramente son muy buenos. Obviamente sin el esfuerzo de los dirigentes y los jugadores, no se logra nada solo. Los dirigentes me escucharon siempre y me trajeron los jugadores que les pedí y los futbolistas hicieron un gran esfuerzo", reconoció.

“Los premios, los números y el funcionamiento del equipo son compartidos con el cuerpo técnico del año pasado y el actual”, valoró.

Además, Ortiz dijo no sentir presión con tener que darle a la gente de Sporting una vuelta olímpica.

“Creo que vamos bien encaminados. Vamos a pelear el campeonato porque lo estamos demostrando. Sabemos que el club tiene la necesidad de ganar un título porque hace mucho que no lo hace, pero no me parece que sea una presión para nosotros. Sporting tiene muchos años de historia y esa historia no va a recaer sólo en nosotros”, remarcó.

Y el DT sigue pensando a futuro.

“Queremos trabajar constantemente, seguir creciendo, apostar a subir más chicos e incorporar mejores jugadores para que crezca el equipo, el club y los chicos al lado de ellos. Ojalá podamos llegar otra vez a una final y lograr un campeonato por el bien del grupo, de los dirigentes y de la gente, de la que tenemos total apoyo”, concluyó.