Llega Ignacio Escribano con su "Concierto íntimo y acústico de Indra Mantras"

Con el “Concierto íntimo y acústico de Indra Mantras”, a realizarse mañana jueves, a las 21, en el Teatro Municipal, Ignacio Escribano (voz, guitarras, ukelele, samplers y loops) llega a Bahía Blanca para interpretar temas de los 4 discos de Indra Mantras (Niranjana, Living Sessions, Everything is love y Siente), más alguna canción de sus álbumes de folklore (Por el sendero y De tierra y viento), y adelantará material del CD nuevo (5to de Indra Mantras), en plena producción y grabación.

A lo largo del concierto, los mantras se entrelazan con el universo sonoro de artistas como The Beatles, George Harrison, PInk Floyd y Bob Marley; la música popular brasilera, argentina y latinoamericana (Caetano Veloso, Jorge Drexler, Atahualpa Yupanqui) y temas clásicos de la música pop como el tradicional Gayatri Mantra con While my guitar gently weeps; Narayana con Inconsciente Colectivo; o Hari Sundar con One Love.

Algunas de las características del show de Escribano son la fuerte conexión e interacción con el público, y las historias y relatos que complementan el aspecto meramente musical.

Los organizadores del show señalaron que, si bien el público cautivo de Indra Mantras era en sus orígenes más afín al yoga y lo referente “a la India”, cada vez más gente proveniente de diversos ámbitos se acerca a disfrutar de la música, el contenido y la energía que se genera en cada presentación.