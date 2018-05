Bassedas dio un paso al costado y Bonjour será el DT interino de Olimpo

"El resultado del lunes frente a Tigre fue muy adverso y nos descolocó. Agradezco el apoyo que nos brindamos, pero somos presos de los resultados y por eso decidimos dar un paso al costado".

De esa manera, el entrenador Cristian Bassedas, en conferencia de prensa, explicó los motivos de su alejamiento de Olimpo.

"No hemos afrontado los partidos a la altura que correspondía. Teníamos la ilusión de pelear de igual a igual, pero evidentemente no nos alcanzó", amplió el ex volante de Vélez, quien apenas rescató 4 de 39 puntos en juego en el aurinegro (dirigió 13 partidos, de los que sólo ganó 1, empató otro y perdió 11).

Tras una reunión efectuada anoche con los máximos dirigentes, se consensuó la salida del DT, quien fue muy resistido por los hinchas tras el 1-5 frente a Tigre en el Carminatti.

Según trascendió, Darío Bonjour, quien viene desempeñándose como director técnico de la reserva, se hará cargo del equipo en los dos últimos partidos por la Superliga, el sábado (desde las 20 en Tucumán frente a Atlético) y en Bahía ante Talleres (aún sin fecha confirmada).

El presidente Mauro Altieri señaló que la culpa del descenso no es de Cristian Bassedas, sino que debe hacerse un análisis global de la situación

"Quiero dejar en claro, que desde ningún punto de vista, este cuerpo técnico es el único responsable del descenso", resumió.

Y amplió: "Con el descenlace puesto, nosotros quisimos cuidar el patrimonio del club. Lo de apartar jugadores es responsabilidad nuestra. El cuerpo técnico puso en cancha el mejor equipo que tuvo a su alcance".

A su vez, el máximo dirigente se refirió a la posibilidad de que Bonjour asuma al frente del conjunto profesional y de la llegada de Roberto Depietri a la entidad como asesor, situación que anticipó "La Nueva" en su edición del domingo.

"La posibilidad de Bonjour para dirigir los dos partidos que quedan es la más concreta, aunque lo tiene que definir toda la Comisión. En cuanto a Depietri, se va a sumar al equipo de trabajo en los próximos días para aportar su experiencia en el fútbol profesional".