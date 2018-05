Mano a mano con Ciro: “En Bahía fue la primera vez que vimos tanta gente”

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

Hace una pausa, muerde otro trozo de la manzana y dice que sí, que cómo no se va a acordar de aquellos inicios de los 90 en que llegar a Bahía Blanca les resultó sorprendente.

“Bahía fue el primer lugar del interior donde a Los Piojos nos sorprendió la cantidad de gente que había. Recién habíamos editado el primer disco Chac tu chac (1992). Una chica se había llevado una copia del disco en un show en Capital, creo que antes de que se editara oficialmente, y se lo dio a un amigo que lo difundió acá de manera medio piratesca. Cuando llegamos a uno de los recitales había cerca de 500 personas. Era la primera vez que veíamos tanta gente fuera de Buenos Aires y encima conocían los temas”.

Para Andrés Martínez tal vez no resulte tan impactante la multitud que lo acompañará hoy en el Parque Boronat, donde Ciro y Los Persas presentarán su última producción Naranja Persa 2, además de temas de álbumes anteriores y clásicos de Los Piojos.

La banda llega de la mano del Movistar Fri Music, que festeja la unificación de la marca, en una jornada que comenzará a las 16 con bandas invitadas y un Ciro naturalmente distinto, mucho más aplomado.

No obstante, los recuerdos vuelven.

“En el primer recital que dimos en Bahía conocí a Carolina, quien después sería la mamá de mis dos hijas”, le dice a “La Nueva” en un veloz mano a mano.

“Estuve muchas veces para tocar y también de paso hacia el sur. Paraba en una casa de calle Juan Molina. ¿Qué pienso de los que dicen en el ambiente artístico que Bahía trae mala suerte? Para mí nunca tuvo esa connotación, en absoluto”.

--¿En qué momento profesional te sentís?

--No sé... es un momento distinto, por experiencia, por los años, de muchos shows y discos atrás. Pero a la vez no pienso mucho en eso. No me detengo a pensar en lo andado, sobre todo porque tengo un presente muy fuerte. Por estos días, más que nada pienso en aprenderme las letras del último disco y en cómo lo voy a interpretar cuando me subo al escenario. También pienso en el concierto en el estadio de River para fin de año. Y en este disco nuevo que viene muy bien.

En tiempos donde el público casi no compra discos, la mayoría de los artistas sigue apostando a ese formato. Cada uno, con sus razones.

“¿Por qué un disco físico? Es como un mimo al fan, al que le gusta coleccionar el objeto. Por eso también hay un trabajo especial en el diseño de tapa y otros detalles”, comentó.

“Además, había que completar este disco doble que empezó con el primer Naranja persa y las anteriores producciones ya las tenemos en ese formato. Y para que haya algo más, más allá de la música”.

Ciro ayer, recorriendo el Parque Boronat.

¿Será posible una reunión?

Como bandas invitadas estarán Mafankeque, El Plan de la Mariposa y La que Faltaba, en este caso liderada por el bajista Micky Rodríguez, otro ex Los Piojos.

“La idea de los invitados la propusimos nosotros. Micky es un amigo y siempre estamos cerca. ¿Si alguna vez hablamos sobre la posibilidad de un regreso de Los Piojos? Para nada, estoy con este proyecto y muy contento”, dijo Ciro.

--¿Tiene alguna significación diferente tocar en un show organizado por una empresa, como en este caso?

--Uno siempre hace el mejor show posible. Al ser gratis viene un público más variado, no solo el fan que pagaría entrada. Hay muchos curiosos y quizás jugás con algunos temas más masivos, eso lo tenés en cuenta.