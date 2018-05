Arranca un nuevo Ciclo de Jazz, con un gran guitarrista de visita

Comienza esta noche, a las 22, el Ciclo de Jazz Temporada 2018 en el Café Histórico de Bahía Blanca (avenida Colón 602).

Organizado por el baterista bahiense Daniel López, esta vez se iniciará con la presencia de Néstor Gómez, uno de los grandes guitarristas dentro del ámbito jazzístico nacional, proveniente de la ciudad de La Plata, acompañado en formato de trío por el bajista bahiense Federico García del Cerro y el mismo López en batería.

El repertorio será muy variado y se podrán escuchar temas clásicos del jazz, brasileros, blues, funk y creaciones de raíz afro-cubana entre otros.

Dentro del mismo se interpretarán grandes composiciones como The shadow of your smile (Johnny Mandel), After you’ve gone (Creamer/ Layton), Who’s smoking (Paquito D’ Rivera), Incompatibilidad de genios (Joao Bosco), Isn’t she lovely (Stevie Wonder), Fotografía (Jobim), Fragilidad (Sting) y Tengo ritmo (George Gershwin), entre algunos otros.

Participará como músico invitado el saxofonista y clarinetista Raúl Soto.

Antes del concierto, en la sala Payró del Teatro Municipal, desde las 17, Gómez dictará una clínica de jazz dirigida a instrumentistas en general, para todos los niveles.

La clínica, con entrada libre y gratuita, tendrá una modalidad de aula-taller, en la cual se espera una participación activa de los estudiantes. Para ello es fundamental que los mismos concurran con sus instrumentos.

Para mayor información hay que comunicarse a los teléfonos 452-2833 o 156-497352.

Todo el programa es auspiciado por el Instituto Cultural de Bahía Blanca y Umsur.

El Ciclo de Jazz encabezado por Daniel López es uno de los más tradicionales e importantes de la Argentina.

Por sus conciertos pasaron prácticamente todos los grandes artistas del género, tanto de nivel local como nacional e, incluso, internacional.