Gas: piden que la Justicia resuelva si Bahía Blanca es discriminada

Buscando una confirmación en la Justicia de algo que todos los vecinos de esta ciudad suponen, el ex concejal Matías Italiano presentó una acción judicial contra la exclusión de Bahía Blanca de los beneficios que reciben los usuarios del servicio de gas asentados dentro de la llamada “zona fría”.

El escrito fue presentado el jueves pasado, justamente cuando el descenso de la temperatura comenzó a hacer imperioso el empleo de artefactos de calefacción en miles de hogares.

La causa se encuentra en el Juzgado Federal Nº 1 de Bahía Blanca, fue presentada contra el Ejecutivo nacional y el Enargas, y tiene por objeto determinar si los bahienses están siendo discriminados por la aplicación del cuadro tarifario vigente.

“Como usuario del servicio de gas he decidido ir a la justicia en busca de certeza en relación a los derechos que tenemos los bahienses en pagar una tarifa similar a la que abonan los usuarios que se encuentran dentro de lo que se llama zona fría”, explicó Italiano.

Recordó que desde 2012, cuando fue director de la OMIC, viene reclamando que Bahía Blanca sea declarada zona fría.

“Lo he pedido en todas las audiencias públicas que se realizaron, he presentado varios proyectos en el Concejo Deliberante, hasta me he reunidos personalmente con el segundo de Aranguren; por ello, celebro que, en estos meses, legisladores y de distintos sectores se estén sumando a este pedido”, dijo.

Para Italiano los bahienses están siendo perjudicados con el cuadro tarifario vigente, al cual calificó de “abusivo, desproporcionado, y sobre todo discriminatorio”, mediante la vigencia de las últimas resoluciones de aumento del gas.

“Con la acción declarativa de certeza buscamos determinar si lo que estamos pagando por el servicio de gas es discriminatorio y abusivo, contrariando normativa con jerarquía constitucional”, indicó.

A su entender las resoluciones del Enargas claramente vulneran garantías constitucionales, en cuanto afecta, en el marco de la relación de consumo, la seguridad e intereses económicos, la información adecuada y veraz, sobre todo las condiciones de trato equitativo y digno, así como también la protección de la salud de los usuarios del servicio.

Opinó que la discriminación se presenta toda vez que frente a iguales condiciones climáticas del partido de Bahía Blanca con localidades del sur del país, aquí está vigente un régimen tarifario distinto y/o diferenciado.

“En el caso de nuestro Partido resulta más desventajoso y excesivamente oneroso; sumado ello, a la contribución que como usuarios realizamos mensualmente para la constitución del fondo fiduciario creado por la Ley Nacional Nº 25.565, violentando claramente el principio de igualdad, ya que no solo se nos trata peor en igualdad de condiciones, sino que incluso se nos obliga a financiar ese trato discriminatorio”.

Los servicios públicos de suministro (agua, electricidad y gas) son fundamentales y desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social, al tiempo que son una condición indispensable para la erradicación efectiva de la pobreza.

“El clima en Bahía Blanca hace al menos dificultoso el ahorro de gas, atento que en el período invernal suelen registrarse temperaturas bao cero; además, resulta discriminatorio y excesivo que en la provincia de Buenos Aires se apliquen fuertes incrementos sin ningún tipo de diferenciación, cuando en otras provincias poseen un cuadro tarifario beneficioso, fundando en su cercanía al sur del país, entre ellas Neuquén, Río Negro y Chubut; sumado al caso emblemático de La Pampa.

“Estoy convencido –agregó--, que existe un trato discriminatorio toda vez que a iguales condiciones se le brinda un trato distinto. En este contexto, y frente a los últimos incrementos tarifarios en el servicio, en nuestro Partido están llegando y llegaran facturaciones extremadamente elevadas, generando serios perjuicios de índole económicos a varios usuarios, tanto residenciales como comerciales”.

¿Una vez que se tenga una sentencia judicial, cuales son los pasos a seguir?, se le preguntó.

“Lograda la certeza jurídica y de fallar a favor de nuestro pedido, voy a iniciar las acciones pertinentes, con el objeto lograr que el Ejecutivo al y el Enargas incorporen a Bahía Blanca dentro los beneficios tarifarios por zona fría”.

El cuadro de la desigualdad

Del comparativo se desprende que un usuario residencial bahiense que consume hasta 900 m3 cúbicos anuales se encuentra en la categoría R1, y en la medida que incrementa el consumo la categoría va aumentando, hasta llegar a la R3 4, cuyo consumo anual es de más de 2.201 m3 anuales, generando que el valor del metro cubico se incremente.-

Es así que un usuario bahiense en la categoría R1 actualmente tiene un cargo fijo por factura de $90,917149, y un cargo por m3 de consumo de $3,199687. Un usuario bahiense R3 4 posee un cargo fijo por factura de $413,229974, y un cargo por m3 de consumo de $5,369078.

Del comparativo se desprende que un usuario residencial neuquino que consume hasta 1.700 m3 anuales se encuentra en la categoría R1 (gran desigualdad con un usuario bahiense), y en la medida que incrementa el consumo la categoría va aumentando, hasta llegar a la R3 4, cuyo consumo anual es de más de 4.701 m3 anuales, generando que el valor del m3 se incremente.

Por ello un usuario neuquino de la categoría R1 actualmente tiene un cargo fijo por factura de $71,999126, y un cargo por m3 de consumo de $1,179783. Y un usuario neuquino de la categoría R3 4 posee un cargo fijo por factura de $326,531160, y un cargo por m3 de consumo de $2,416129.

Claramente el cuadro tarifario de la localidad de Neuquén resulta más beneficioso que el que se aplica en Bahía Blanca, y todo ello fundado en sus condiciones climáticas.

Ahora bien, de aplicarse el cuadro tarifario para la localidad de Neuquén en nuestro Partido, conforme el consumo anual de una familia tipo, no excedería de la categoría R2 2.

Se acompañaron casos testigos, entre ellos, un usuario bahiense categorizado en R3 1, abonó en el periodo invernal 2017 (lectura 1/06 al 1/08) una factura de $2.511,20.

Asimismo, un usuario bahiense categorizado en R3 4 abonó en el periodo invernal 2017 (lectura 11/06 al 11/08) una factura de $7.930,90.

Por otra parte, un usuario bahiense categorizado en R3 4 abonó en el periodo invernal 2017 (lectura 11/04 al 11/06) una factura de $10.576,89.

La gran masa de usuarios perjudicados resultan ser consumidores residenciales del servicio de gas (R2 1) en adelante, atento que en relación a igual cantidad de metros cúbicos anuales consumidos de un usuario neuquino, abonan una tarifa totalmente distinta.