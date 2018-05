Crianza con tecnología: cómo limitar desde el amor

Laura Gregorietti / lgregorietti@lanueva.com

Antes de acostarnos revisamos el WhatsApp y, por las dudas, le pegamos una chequeada a las últimas noticias en Facebook. Desayunamos con Twitter y repasamos las últimas imágenes que subieron nuestros contactos en Instagram. La tecnología se ha vuelto una parte fundamental de nuestras vidas y sin importar la edad, vivimos todos hiperconectados.

“Primero, tenemos que darnos cuenta que a diferencia de nosotros, nuestros hijos nacieron con la tecnología como parte de sus vidas, por eso se los conoce como “nativos digitales”. Yo suelo llamarlos la “Generación Touch” (del inglés touch, tocar) cuando converso con padres porque si uno observa a los bebés, cuando tienen un poco más de movilidad quieren tocar todas las pantallas deslizándolas como si todo tuviera ese funcionamiento”, cuenta Mauricio Strugo, psicólogo y docente de la Asociación Argentina de Puericultura de la Ciudad de Buenos Aires.

De todas maneras, cuenta que el hecho de que estos niños hayan nacido con la tecnología como parte de su vida no significa que como adultos no tengamos que limitar y encuadrar su uso.

“¿Pero cómo hacerlo de una manera amorosa cuando estos aparatos son como extensiones de los cuerpos de todos los miembros de esa familia? Hermanos mayores, tíos, padres y hasta abuelos no pasan, sobre todos los más jóvenes, ni dos minutos sin mirar esas pantallas en las que pareciera que hay alguna especie de hechizo que nos atrapa. ¿Prohibimos o limitamos cuando nosotros incluso en los momentos familiares miramos más estos dispositivos que a nuestros propios hijos? ¿Podemos antes de bajar línea darnos cuenta que nuestros hijos nos van a mirar para identificarse? ¿Sirve acaso por ejemplo decirle a un adolescente que no fume y tirarle una bocanada de humo en su cara cuando terminamos de decirlo? No, todo lo contrario. Entonces nosotros somos los que no tenemos que arrancarles de un tirón los celulares de sus manos con la excusa de que les hace mal, cuando después en fracción de segundos vamos a usarlos nosotros”. Según el doctor Strugo, la conexión con el otro hoy en día no pasa por la mirada, por compartir un juego o una conversación.

“Y aunque sabemos que esto no es saludable cada vez perdemos más oportunidades para ejercitar lo vincular transformándonos en autómatas, y eso es lo que le mostramos a nuestros niños”, refiere el especialista.

También dijo que hay que entender primero como adultos y luego como padres que la tecnología es un recurso muy bueno si le damos el lugar que adecuado.

"Podemos enseñar a nuestros hijos que la imaginación y la creatividad, aunque requiere muchas veces para que llegue a encontrarse con el aburrimiento y la frustración, puede y vale más que todo lo que ofrezcan aquellos sistemas cerrados que nos ofrecen los dispositivos electrónicos. En el mundo de lo imaginario yo creo los personajes, yo utilizo las fantasías y resultados que quiera y vaya si eso no es un desafío para nuestras redes neuronales si estamos habituados a tener todo a disposición y lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos que se nos ofrecen".

"Un rato sin celular es el mejor psicofármaco"

"Es un gran desafío el nuestro, como adultos, tolerar la frustración y hacer que nuestros hijos puedan aprender de ella; estamos cansados, estresados, preocupados y rápidamente solemos darles chupetes electrónicos para que no nos molesten, pero no es por falta de cariño, es porque estamos angustiados y vamos al recurso más a mano y que mejor sustituye nuestra presencia, porque ofrece actividades para permanecer allí anestesiados por horas. ¿Qué les enseñamos así? ¿Qué mensaje están recibiendo de quiénes quieren lo mejor para ellos? Probablemente que no son lo suficientemente importantes. Aquellos niños que descubren que hagan lo que hagan, sus padres seguirán estando tan inmersos en sus problemas que no los mirarán manifestarán serios problemas de autoestima y pocos recursos vinculares en un futuro, entonces aprenden a refugiarse aún más en pantallas en las que para ser valorados y hasta queridos tocan y retocan lo que postean para conseguir más “me gusta” creyendo que en el mundo virtual ocurre absolutamente todo. Seamos conscientes de cuanto vale un tiempo de calidad en el que dejemos los celulares para mirarnos, entendamos que un rato al aire libre en el que nos miremos todos es el mejor psicofármaco. El uso de la tecnología nos da confort, pero no nos pueden sustituir como padres porque todavía no se inventó nada que remplace el contacto, los besos, las caricias y las miradas y ya sabemos cuánto puede dañar psicológicamente a una persona no haberlas recibido".