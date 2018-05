Acueducto: plantean la necesidad de tener uno nuevo u otro paralelo

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

La ciudad necesita contar con nuevo acueducto o con uno paralelo.

El planteo surgió de la propia comuna rosaleña ante la firma ABSA.

El ducto que abastece a Punta Alta en la actualidad tiene 50 años y presenta pérdidas..

"El caño siempre es el mismo y la ciudad avanza y avanza", manifestó a "La Nueva." el secretario de Obras de la Municipalidad Ignacio Torrontegui.

El funcionario de Cambiemos expresó que el tema fue planteado por el intendente Mariano Uset en una audiencia con los responsables de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima. "Pidió que se estudie la posibilidad de concretar un sistema que distribuya el agua a Punta Alta por otro lado. Hoy ingresa por un sector, sube y luego baja. Los inconvenientes se generan cuando disminuye la presión".

Dijo que la opción radica en que la nueva distribución abra el anillo, llegue aquí a las cisternas y alimente a la ciudad por varios lugares.

"Si bien los técnicos de ABSA manejarán la cuestión, la idea es que en horas de la noche, donde hay un consumo mínimo, se alimenten algunos tanques que luego distribuirán el agua en toda la ciudad", expresó.

Expuso que en verano Punta Alta tiene problemas con el agua porque no llega bien, el caudal no es suficiente, el consumo es mucho y no hay presión en las zonas muy altas. "Hoy el tema del agua no radica en un problema de caño, pero sí de concepto. Aquí hay que hacer un proyecto acorde a las necesidades que tiene la ciudad",

Expresó que en la actualidad el Dique Paso de las Piedras tiene agua y la planta de Grünbein tiene capacidad de filtrado. "Lo que desconocemoes es el volumen de agua que llega acá y cómo viene".

Comentó que el acueducto de Río Colorado se licitó y lo ganó una empresa por debajo del presupuesto oficial.

"Eso permitirá que Bahía Blanca tome el agua de dos puntos: el Río Colorado y la planta del Dique Paso de las Piedras".

Expresó que la financiación estaba asegurada por el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF..

Otras cuestiones de peso

Torrontegui dijo que el 23 del actual la comuna se reunirá con Hidráulica por el frente costero.

"La reparticion también se omprometió a ayudarnos con la limpieza de los desagües pluviales en los tres canales que tenemos. Cooperará, además, con los materiales para hacer dos alcantarillas en la localidad de Bajo Hondo",

El secretario de Obras de la Municipalidad adelantó que se iniciará todo un sistema de estudio de los desagües pluviales de barrio Laura y Villa Mora.

"Son temas que nos exceden en capacidad profesional y de estudio. Tenemos dos salidas por la ruta y la arteria La Plata. Sabemos con claridad lo que queremos para la ciudad".

Insistió en que hay que incrementar el caudal agua en verano en Punta Alta, amén de proseguir cambiando las cloacas porque la situación es absoleta.

"En todos los casos nos sentimos acompañados por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal", manifestó.