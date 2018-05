Rugby: “Lo tomo como un premio al esfuerzo”, dijo el bahiense Ciccioli

Por Ricardo Sbrana / rsbrana@lanueva.com

El sistema de alto rendimiento de la Unión Argentina de Rugby le abrió una nueva oportunidad para mostrarse a Marcos Ciccioli. El bahiense, actual pilar derecho de CASI en el torneo de Buenos Aires, viene entrenando con el plantel de Argentina XV.

Para el ex Sociedad Sportiva (22 años y 1m90) es una nueva oportunidad. Entre mayo y agosto de 2013 buscaba un lugar en Los Pumitas M18. Avanzó en los cortes, pero sufrió fractura de tibia y peroné derecha en un amistoso para la Copa Patagonia 2014. Y el sueño del Mundial Juvenil se esfumó.

“Esa lesión me dejó afuera del sistema porque en en ese momento era mi segundo año, ya habían hecho un corte y lo había superado. Pero todo ese año (2014) directamente no entrené ni jugué, no me vieron y me cortaron. A fin de año vino el entrenador y me dijo que no podría seguir porque no me habían podido ver”, recordó Marco.

En CASI y pasó a formar parte de la elite del rugby argentino, la mejor vidriera.

“Me llamó Martín Amón, que es el director del Pladar de Buenos Aires diciéndome que le habían llegado recomendaciones mías y quería que entrase en el sistema (de alto rendimiento de UAR). Me dijo que por ahora estaré a prueba hasta ver los resultados”, le dijo Ciccioli a “La Nueva.”

“Sólo estoy entrenando, me invitaron a la parte seniors pero todavía estoy a prueba. No jugué ningún partido ni nada. Entreno tres veces por semana a la mañana en el Pladar. Ahora que está entrenando Argentina XV a veces practico con ellos”, agregó.

En Pumitas enfrentó a EE.UU. en un amistoso en Alta Gracia en 2013 (57-9). Hoy se abre un nuevo horizonte.

“Lo tomo como un premio al esfuerzo, para seguir y ver si puedo jugar algún partido en algún seleccionado. Estoy muy contento”, concluyó.