"Quiero ayudar al equipo el mayor tiempo posible", dijo Jasen, en su vuelta a Alem

Leandro N. Alem vivió una noche muy especial con el segundo regreso -a los 40 años-, de Hernán Jasen, el hijo pródigo de la institución.

Al igual que en 2015, "Pancho" volvió a jugar con la camiseta del club que lo vio nacer y, en su primer partido en esta nueva etapa, fue fundamental para que el verdirrojo supere en el Lacunza a San Lorenzo por 103-99, en suplementario (85-85), por la fecha 16 del torneo de Primera división.

"Fue emocionante. Tenía muchas ganas de volver al club a dar una mano. Fue un partido muy duro, difícil; fue mejor regresar con un triunfo", expresó el ex Bahía Basket, quien totalizó 33 puntos (12-19 t2, 1-4 t3 y 6-9 t1), 18 rebotes, 6 tapas y 2 asistencias.

Con mucho protagonismo ofensivo de Jasen (14 puntos en el 1C; 20 en el PT), Alem dominó en el inicio del juego, escapando 14-5 promediando el cuarto inicial.

Sin embargo, a partir de una buena defensa zonal (el local registró 4-19 t3 en el PT), el naranja fue soltándose adelante y, de a poco, fue tomando las riendas del partido. Aprovechando la buena mano de Dupuy (13 en el 1C), la visita cerró el primer segmento arriba por 4 unidades, ventaja que, ya con Blázquez (9 en el 2C) como principal vía de gol, llegó a ser de 15 (50-35) a 3m15s del entretiempo.

"Hoy por hoy los equipos están avanzando, están mejorando y nosotros tenemos que seguir ese camino también. Enfrentamos a un equipo que está reforzado, que tiene buenos jugadores. En el primer tiempo defendimos muy mal, pero en el complemento mejoramos y pudimos dar vuelta el partido para quedarnos con la victoria", sostuvo Jasen.

Otra vez con Jasen como máxima referencia de ataque, el verdirrojo fue limando la diferencia y equilibrando las cosas al regreso de los vestuarios. En el mismo tercer capítulo se puso a un punto (58-57) tras doble de "Pancho" y, en el amanecer del último cuarto, igualó el marcador en 72 con triples de Astradas y Menna.

No obstante, en San Lorenzo se encendió nuevamente Dupuy (7 tantos en fila), el elenco de Silvio Montero se alejó 83-74 y la historia parecía juzgada a menos de 4 minutos para el final.

Pero Alem no se entregó y, de la mano de un Menna muy activo (10 puntos en el 4C), sumado a un bombazo oportunísimo de Astradas, aplicó un parcial de 11-0 que lo dejó 85-83 arriba a 27 segundos del epílogo. En la acción posterior, Jasen cortó a Lahuel Silva con falta, "Pancho" llegó a la quinta personal y el "Cata" puso el 85-85 con los tiros libres. Suplementario.

"En Bahía Basket podía jugar más tranquilo sabiendo que defiendo, que estoy en una posición para buscar un tiro; es más relajado, sin tanto desgaste. Acá me toca desgastarme más, porque me defienden más y, obviamente, me canso más. Pero bueno, si sirve para ganar, bienvenido sea", indicó "Pancho".

El tiempo extra fue parejo, hasta que Alem pudo hilvanar 7 puntos consecutivos que le permitieron despegarse 100-94 a 20 segundos. Y, si bien Blázquez puso algo de suspenso con un triple a 4s (101-99), Menna no falló desde la línea y el verdirrojo volvió a festejar tras 5 partidos.

"En la previa estuve un poco nervioso porque sabía que el equipo venía mal. Siempre volver es una presión, yo lo tomo a veces como una presión. Sabía que este era un partido importante para ganar. Fue duro, el juego no pintó nada fácil, nada bien al principio, pero lo pudimos dar vuelta y ojalá que nos ayude para empezar a construir", señaló el ex Estudiantes de Madrid.

"Me quedaré el tiempo que pueda. Más adelante veré si sigo jugando o si vuelvo a la Liga Nacional, pero ahora quiero ayudar al equipo el mayor tiempo posible", cerró Jasen.

La síntesis

-Leandro N. Alem (103): J. Menna 25, A. Priore 7, A. Astradas 15, H. Jasen 33, W. Gigena 14 (Fi); M. Murphy 4, M. Núñez 5, J.P. Rotta 0 y G. Centurión 0. DT: Leandro Carbonell.

-San Lorenzo (99): L. Fortelli 8, M. Blázquez 18, E. Dupuy 28, L. Silva 24, F. Sanz 8 (Fi); C. Fraga 6, M. González 3 y J.C. Reschini 2. DT: Silvio Montero.

-Cuartos: L.N. Alem 26-30; 43-54 y 63-68.

-Tiempo regular: 85-85.

-Tiros libres: L.N. Alem, 26-35 y San Lorenzo, 22-28.

-Cinco faltas: Murphy y Jasen (LNA); Sanz (SL).

-Árbitros: Eduardo Ferreyra y Lucas Paulete.

-Cancha: Daniel Lacunza.